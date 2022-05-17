日本邊境擬再放寬！「部分國家」入境免採檢　3劑打滿也有機會

▲日本擬取消對部分入境者進行採檢作業。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府預計6月起開放外籍觀光客入境，受此影響，單日入境人數也將大幅上升。為了紓解機場作業壓力，當局擬免除部分國家旅客入境時的採檢作業，而完整施打特定3劑疫苗的外籍觀光客也在考慮範圍內。此外，外務省16日宣布，17日起將取消接種3劑疫苗的南韓入境旅客的隔離措施。

根據《讀賣新聞》引述多名日本政府內部消息人士報導，當局目前正在討論要在6月正式開放外籍旅客以觀光為目的入境，並目標將單日的入境上限人數從1萬人提高至2萬人。屆時入境旅客將會大幅增加，而目前針對所有入境旅客實施的採檢措施恐因人力與資源問題，難以持續。

▲日本擬6月開放外籍旅客入境觀光。（圖／路透）

按照日本現行規定，包含日本人在內，所有入境人士都必須提供出國前72小時內的PCR檢測陰性報告，並在抵達日本機場後接受PCR採檢。然而相關手續必須耗費大量人力與資源，因此當局便考慮逐步取消相關措施。

根據政府內部現階段的討論結果，首波適用對象可能會以「出國前核酸檢測」精準度較高的國家的入境者為主。不僅如此，曾經接種3劑日本政府指定廠牌疫苗的旅客也有望在入境時免除採檢措施。

日本4月10日將單日入境人數上限從7000人提高至1萬人，但仍然被經濟專家批評，「採取比歐美各國還要嚴格的邊境防疫限制，對企業與商務造成極大影響。」

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