快訊／美CDC更新旅遊警示！　台灣被列入「最高風險」等級

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新旅遊警示名單，台灣被升至高風險。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新旅遊警示名單，在目前最高第三等級的「高風險國家與地區」中，新增4個包含台灣在內的國家與地區，呼籲旅客在前往時必須先接種疫苗。

CDC在16日更新旅遊警示名單，在目前最高第三等級的「高風險國家與地區」（Level 3: COVID-19 High）中，新增台灣、南非、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）與賴索托（Lesotho）等4個國家與地區，呼籲公民在前往時必須先完整借種疫苗，若未接種則不建議前往。

第三等級的「高風險國家與地區」的評斷標準是，在過去28天內每10萬人出現超過100例確診，目前歐洲大部分國家都在此等級，南韓、日本、泰國、新加坡等亞洲國家也都屬於第三級，數量大約有110個。

第二和第一等級分別是「中等風險國家與地區」（Level 2: COVID-19 Moderate）與「低風險國家與地區」（Level 1: COVID-19 Low），僅建議公民在前往之前必須接種疫苗，中國大陸、印度、菲律賓都屬於低風險的第一等級。

原先的最高的第四等級「禁止旅遊」（Level 4: Special Circumstances/Do Not Travel），目前僅有出現特殊情況時才會列入，包含出現極高的確診數、醫療系統崩潰、出現新的變種毒株等，現階段沒有任何國家與地區在此區間。