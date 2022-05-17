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普丁這次「異常冷靜」　稱芬蘭瑞典加入北約不構成威脅

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出席在莫斯科舉行的「集體安全條約組織」（CSTO）峰會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出席在莫斯科舉行的「集體安全條約組織」（CSTO）峰會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁16日表示，就算瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），俄國也不會受到威脅，但他警告，如果北約加強對新成員國的軍事基礎建設，屆時莫斯科將有應對。路透報導表示，普丁此番回應異常冷靜，認為兩國取得「北約身分」不成問題，與先前俄外交部或盟友的強硬態度形成對比。

根據路透報導，自1999年擔任俄羅斯國家領導人的普丁（Vladimir Putin）一再表示，北約在蘇聯解體後朝俄國邊境東擴，是引發烏克蘭衝突的原因之一。不過，對於芬蘭和瑞典相繼宣布申請加入北約一事，他卻做出了不同以往的冷靜回應，「在擴張方面，俄羅斯認為這些國家不會是問題，因此從此意義上來說，北約擴大接納這些國家，並不會對俄羅斯造成直接威脅。」

然而，普丁警告北約，「但若是軍事基礎設施擴張到這些領土，必然會激起我們的回應。」報導稱，普丁對於芬蘭和瑞典申入北約做出異常平靜的回應，認為這些北歐國家取得「北約身分」不成問題，與先前俄國外交部與他的親密盟友發出的強硬措辭形成對比。

此前，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）向記者表示，「這是另一個重大錯誤，將引發深遠後果」。他說，西方不應該幻想莫斯科會容忍北約在北歐的擴張。普丁最親密的盟友之一、前俄國總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）上月警告，若瑞典與芬蘭加入北約，俄羅斯可能會在飛地加里寧格勒（Kaliningrad）部署核武和高超音速飛彈。

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