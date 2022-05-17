多家保險「拒重複投保」惹議　金管會：已經承保不能拒絕理賠

▲金管會保險局產險監理組長陳清源接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本土確診人數攀高，「保單之亂」持續延燒，有民眾同時購買疫苗險和防疫保單，卻遭保險公司以重複投保為由拒絕理賠。對此，金管會保險局產險監理組長陳清源17日受訪表示，如果已經承保就不能以此為由拒絕理賠，若是出現個案爭議，保戶可以循申訴、調解等管道尋求救濟。

民進黨立委郭國文今天上午舉行「家長陪同不理賠？金管會創「自願隔離」打臉疾管署，政府應統一口徑！」記者會。陳清源與會接受媒體提問表示，對於保險公司基於損害填補做核保上的考量，這部分是允當的，但若今天已經承保了，就不能再以此為由拒絕理賠，但如果是在核保階段，保險公司基於風險考量做核保上的考量，金管會尊重公司的做法。

媒體追問，現在的爭議點是，如果已經核保了，保險公司還是可以退費再拒保，這樣不合理吧？陳清源說明，因為每個個案都不一樣，金管會已經有請各保險公司對外說明核保政策，如果有個案爭議部分，會請保護來做申訴或調解、評議，相信過去都有一些救濟的行為，因為現在態樣很多，金管會沒有辦法一一針對個案做處理。

媒體關注，現在許多保險公司都要求不能重複保險，是否會讓保險公司不敢當「第一個核保的」？陳清源說，保險公司在核保階段本來就有核保權，至於是否影響核保進度，金管會在一個多禮拜以前已經有請各公司加速核保作業，有時候確實因為量多造成塞車，但也要兼顧消費者權益。不過，此語引發郭國文諷刺說，「一般保險公司都可以重複加保，唯獨這個項目就不行」，金管會應該釐清到底可不可以重複加保。