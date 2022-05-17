9頭身美女議員涉貪延押！戴寧律師4理由異議　慘被打臉沒救了

▲嘉義市美女議員戴寧被訴後再遭法院裁定延押，其律師聲請異議遭駁回，不得抗告 。（圖／讀者提供）



記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

嘉義市美女議員戴寧，因涉嫌詐領助理費遭到嘉義地檢署羈押禁見，而檢方也認為戴寧涉嫌重大，犯後毫無悔意，任職12年議員，卻利用職務之便詐取518萬餘元，因此起訴戴寧並求刑24年。移審法院後，法院再裁定戴寧延押禁見，戴寧律師提出異議，不過法院17日認為戴寧有串證之虞，駁回聲請異議，不得抗告。

9頭身美女議員戴寧捲入詐領助理費風暴，因而被檢方聲請羈押獲准，而戴寧在羈押期間正逢父喪，因此戴腳鐐手銬前往奔喪，甚至一度引發熱議。

▲戴寧奔喪。（圖／記者翁伊森翻攝）



不過整起案件嘉檢於5月12日偵結，認為戴寧連任議員12年，卻利用職務之便詐領助理費至少518萬餘元，違背社會大眾對於公務員執行職務廉潔、公正、程序透明的要求和期待，事後更表示相關款項都是她父親所為，讓檢方認為戴寧犯後態度惡劣、始終未有悔意，因而對待寧求刑24年。

案件移審法院後，法院再裁定戴寧延押禁見，不過戴寧的律師提出異議，主張原裁定並未具體說明戴寧否認犯行與串證之虞的實質關聯性，且檢察官起訴後，所有證人都已具結作證，根本沒有串證可能，希望能將裁定延押內容撤回。

不過嘉義地院指出，戴寧雖然否認犯行，但從相關證人證述或證據來看，均指向戴寧涉嫌重大，且戴寧與多位證人均有密切親誼關係，顯示在審判程序中戴寧仍有勾串證人的高度可能。

嘉義地院也表示，由於戴寧涉案情節深、時序也相當長，其身為民意代表，本應恪守職責，卻卷入貪汙案中，對於國家社會所造成危害非輕，仍認為戴寧有羈押禁見之必要，駁回律師聲請異議，不得抗告。

戴寧律師提4點異議：

1.依據地方制度法第51條規定，於嘉義市議會會期期間，法院羈押被告前，應先徵詢議會同意，卻漏未徵詢。

2.原裁定僅以「其他證人證述及卷內證人銀行帳戶明細等」理由，即認被告犯罪嫌疑重大，已經違背無罪推定原則。

3.原裁定並未具體說明被告否認犯行與串證之虞的實質關聯性，逕認被告有勾串共犯、證人及湮滅、變造、偽造證據之虞。

4.本案業經檢察官提起公訴，起訴之對象均已明確記載於起訴書，而所有證人更已具结作證，顯無串證可能，爰請求撤銷原處分，改諭知具保處分等語。

嘉義地院4點駁回：

1.被告於會期前已依法遭受逮捕、羈押，自仍應受司法權之拘束，與地方制度法第51條所定對議員「人身不逮捕特權」並不相牴觸。

2.被告雖否認犯行，然有相關證人證述，及相關金融機構帳戶交易明細等文書證據，被告涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪嫌、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

3.對照本案之偵查進程，部分證人於偵查中、後期始詳實供述被告涉案情節，並敘及何以偵查之初未坦白陳述之心境等情，確有事實足認被告有勾串部分證人之虞。被告迄今仍否認犯行，本案證人多與被告有密切的親誼關係，在審判程序中，被告仍有繼續勾串證人的高度可能。

4.被告涉案情節甚深、犯案期間甚長，被告身為民意代表，本應恪守職責，卻涉犯本案，對國家社會所造成之危害程度非輕，權衡後認被告確有羈押及禁止接見通信之必要性。