「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手！　警大讚：成功阻止更大傷亡

美國南加州橘郡(Orange County)的台灣長老教會15日發生槍擊案,造成台灣移民1死5傷。死者為52歲台裔醫師鄭達志(John Cheng),其餘傷者年紀在66至92歲之間。現場目擊者表示,當天教堂內多為7、80歲的阿公阿嬤,但仍英勇壓制槍手,「他們真的太棒、太強了!」目前槍手周文偉要面臨1項預謀殺害、5項謀殺未遂重罪指控,預計在當地時間17日進行傳訊,設定保釋金為100萬美元(約台幣2980萬元)。

橘郡警方指出,槍擊案傷者年齡分別為66歲、75歲、82歲、86歲和92歲,目前都已經送往當地治療。相關部門表示,這些台灣教會成員面對槍手選擇勇敢站出來,阻止了更大的傷亡發生。

加州副檢察長、約巴林達(Yorba Linda)台裔市議員黃瑞雅(Peggy Huang)表示,她從小在「日內瓦長老會教堂」(Geneva Presbyterian Church)長大,當天68歲兇嫌周文偉(David Chou)拿著報紙、舉止怪異的走進教堂,而這個人數不多、關係緊密的教會中沒有人認識他。

目擊者向黃瑞雅透露,當時周文偉將門反鎖後,拔槍開始射擊,當時台上的牧師張宣信趁機拿椅子丟向槍手頭部,周文偉的槍掉在一旁,接著大批教友立刻湧上將他撲倒,並拿繩子把他綁起來,直到警方抵達現場。

黃瑞雅說,「這真的太不可思議了,我們會稱我們的祖父母為『阿公阿嬤』,而這些7、80歲的阿公阿嬤真的是太棒、太強了!居然有這麼清晰的念頭想要把這個傢伙撲倒。」

