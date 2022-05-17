客運掀停駛風暴　交部振興方向曝光

▲營運超過百年歷史的新竹客運，因不敵疫情影響，預計9月將走入歷史。（圖／翻攝自新竹客運網站）

記者李姿慧／台北報導

客運業受疫情重創，運量攔腰崩跌，國光、統聯、首都、葛瑪蘭等客運業者打算申請部分路線停駛，交通部長王國材今(17日)下午將與業者視訊，擬祭出「振興取代紓困」，朝向以載客人數來補貼營運，鼓勵業者行銷外，也研擬特色團體旅遊補貼從6月底前延長至年底並擴及搭乘客運等行程。

疫情衝擊，客運業掀起停駛風暴，首都客運集團規劃4條客運路線申請不續營或停駛、國光客打算申請停駛7條路線、葛瑪蘭客運則有1條提出申請，不具名客運業者表示，業者面臨經營困境，已向公路總局反映多次，一開始申請營運虧損說沒錢，從頭到尾只領過一次，雙手一攤說沒錢，業者已面臨倒閉潮，因此被迫申請停駛部分虧損路線，交通部自己去想辦法推「類客運」因應好了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為避免客運業大規模停駛，交通部長王國材今下午將與客運業視訊溝通，並提出應對方案，據了解，客運業者提出10大訴求，包括營運虧損補貼發放加速、代駛費用合理化、免費巴士的競爭壓縮客運路線生存空間、營運補貼、駕駛人力不足等議題，王國材昨也召開會前會，擬定對應方案。

據了解，王國材認為國道客運和地方客運是基本民行，必須要照顧和維護民眾基本行的權益，不希望客運路線停駛，因此針對國道客運業者訴求都會有正面回應，王國材會中指示公路總局對客運業的協助以「振興取代紓困」，譬如以客運業者搭載的旅客人數來補貼，採人頭補貼，鼓勵業者行銷吸引旅客搭乘。

另外交通部觀光局目前已針對特色團體旅遊推出補貼，原本規劃到6月底截止，王國材也指示該補貼將延長至年底外，原特色團體旅遊行程多包裝遊覽車等交通運具，未來也將擴及國道客運和公路客運，旅客可搭客運到特定縣市後，在當地改由遊覽車接駁，讓客運業和遊覽車業都能雨露均霑，同時照顧客運和遊覽車業。