8月大女嬰擁一頭「超濃密秀髮」　網看傻：比中年大叔還多

目前國際間對大型數位平台主要管制模式包含：歐盟的著作權授權模式、日本的網路治理模式及澳洲的議價模式。比較這三類管制模式，我國《著作權法》尚未承認此鄰接權，授權模式欠缺依據；至於制定強制議價專法，可能引起平台反彈，網路治理模式，較符合「國內產業與大型數位平台共榮發展」定調政策。