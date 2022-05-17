遭鱷魚攻擊叼走！他「肢體殘缺」浮水面　驚悚影片曝光

Horrifying moment crocodile drags mangled body through river after pouncing on fisherman https://t.co/io0fwmMgaR — Daily Mail Online (@MailOnline) May 16, 2022

實習記者廖翊慈／綜合報導



印尼蘇拉威西島近日發生一起鱷魚攻擊人的驚悚事件！一名漁民下河捕魚時，被河中的鱷魚當成獵物，當場遭拖入河中活生生吃掉，民眾更目睹漁民的殘缺屍體浮上河面，讓附近居民膽戰心驚，警方後來也證實該漁民已不幸身亡。

綜合外媒報導，事件發生在印尼東科拉卡縣（East Kolaka Regency）的拉林都河（Lalindu），5月10日60歲的漁民瓦卡林（Wacalling）一如往常地到河中捕魚來維持生計，怎料下河沒多久馬上遭鱷魚攻擊。鱷魚將瓦卡林拖入水中，讓他絲毫沒有反抗的時間，現場其他民眾看到這狀況，都嚇得不敢靠近。據目擊民眾陳述，過不到10分鐘後，只見瓦卡林殘缺的身體，被鱷魚咬著浮出水面，此時瓦卡林已經沒有生命跡象。

據當地報導指出，搜救隊的瓦尤迪（Wahyudi）表示，聯合搜救小隊發現瓦卡林時早就無法救回了，「被發現時，屍體上佈滿傷痕，受害者的左手臂不見了，大腿上有幾處傷口。」而除了在河中搜索瓦卡林的屍塊之外，在一旁的雜草堆中找到其屍身，「屍體被發現時是不完整的，大約在距離被鱷魚攻擊處的兩公里左右發現的。」目前已瓦卡林的屍體送往殯儀館。



據悉，瓦卡林對該河域並不陌生，每日都會到附近撒網捕魚，然而這隻身長2公尺的鱷魚突如其來的攻擊，讓瓦卡林猝不及防，在手無寸鐵的情況下，瓦卡林無法有自救的機會，瓦尤迪也表示，已撤離附近居民，瓦卡林的屍體也還給其家人處理。