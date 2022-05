病女躺床無法動彈「被殘暴鼠瘋狂啃臉」　老公隔天發現她爆血重傷

▲動彈不得的女子被老鼠咬到全身爆血。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者李振慧/綜合報導

英國諾丁漢郡76歲女子柯克(Diana Kirk)睡夢中慘遭老鼠恐怖攻擊,臉部、脖子滿是咬傷和鮮紅血痕。和妻子分房睡的老公表示,半夜雖然感覺到腳邊有東西搔癢,但當時沒想太多便繼續睡,沒想到隔天發現老婆被咬成重傷。

86歲男子約翰(John Kirk)表示,妻子因為腦部損傷,平時都是睡在樓下的病床上,當他下樓看到全身是血的對方時被嚇了一大跳,後來回想起昨晚他躺在床上時也感覺到異狀,懷疑是被老鼠咬傷,「我從未見過像這樣的攻擊,實在是太殘暴了」。

柯克由於病症行動不便也感覺不到疼痛,所以事發時完全不知道情況,造成臉部、脖子、手上到處都是咬傷和抓痕,幸好老鼠隔天已被鄰居幫忙設置的陷阱捕捉。約翰表示,「這件事之後讓我知道,老鼠會攻擊像我太太一樣無法動彈的人或嬰兒」,希望這件事情能夠讓大眾對鼠患問題更有警覺。

