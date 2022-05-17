台裔醫師「父親才剛去世」帶媽上教堂　卻英雄式擋槍亡！悲留妻小

▲現年52歲的台裔醫師鄭達志在南加州教堂槍擊案首先挺身而出，奮勇壓制嫌犯，自己卻傷重不治。（圖／取自South Coast Medical Group）

記者張寧倢／編譯

美國南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會教堂15日發生槍擊案，造成台裔移民1死5傷。然而，在場的台裔醫師鄭達志（John Cheng）首先挺身而出，制伏槍手並企圖奪槍，才阻止了更多傷亡。家屬表示，鄭醫師的父親在1個月前離世後，他首次帶著母親上教堂就發生悲劇，留下妻子與2名子女，令人心碎。

根據美媒「ABC7」報導，拉古納伍茲市（Laguna Woods）的日內瓦長老教會（Geneva Presbyterian Church）15日發生死亡槍擊案。根據橘郡警局局長巴恩斯（Darn Barnes）與檢察官史匹澤（Tod Spitzer）所知，槍手開了數槍後，這名52歲專攻運動醫學的博士鄭達志立即衝向嫌犯，盡自己所能地將人撂倒，在搏鬥過程中他被開了數槍，且槍手還打算繼續向他開槍，但槍枝正巧卡彈。

鄭醫師英勇的行為激勵了其他3名教友一同湧上，用教堂內的物品壓制了槍手，最終用一條延長線把嫌犯的雙腳綑住。不過，鄭醫師仍因傷勢過重，不幸於當場身亡。史匹澤說，「鄭先生犧牲了自己，讓其他人活了下來。」鄭達志的家屬表示，他並非教會成員，這是他自1個月前父親逝世後首次帶著媽媽上教堂，留下了妻子和2名孩子，這場悲劇讓家人心碎又震驚。

#New The person killed during shooting inside Taiwanese church lunch banquet yesterday is Dr. John Cheng of Laguna Niguel. He leaves behind a wife, two children. The @OCSheriff says Dr. Cheng “took heroic actions that day,” charged the suspect, tried to take gun away @NBCLA pic.twitter.com/KmFJfWwhm4 — Anoushah Rasta (@Anoushah_Rasta) May 16, 2022

鄭達志出生在台灣，1歲時隨著父母移民至美國，自德州理工大學醫學院畢業，自童年開始就熱愛武術的他，成為一名專精營養學與運動醫學的家庭醫師，過去還曾幾所高中擔任隊醫。同事們表示，他對醫學與治療充滿熱情，現在為了拯救他人犧牲生命，是大家心中的英雄。

鄭醫師生前聯合創辦的南岸醫療集團（South Coast Medical Group）執行長蓋拉爾迪尼（Johanna Gherardini）表示，鄭醫師是一名體育愛好者，也是一位頗有造詣的武術大師，曾教大家在緊急情況下如何自保等防身術，「他穿過整個房間朝嫌犯衝過去，我完全能理解他在親身實踐的事，他的表現充分展現了他是一位保護者。」

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