「拿椅子砸槍手」英勇牧師就是他　兇手遭壓制綑綁！身旁掉出1把刀

▲南加州台灣教堂發生槍擊,張宣信牧師拿椅子拿槍手。(圖/翻攝臉書3Qi.tw 陳柏惟)

記者吳美依/綜合報導

南加州爾灣台灣基督長老教會(ITPC)15日發生槍擊,造成台灣移民1死5傷。倖存教友轉述,牧師張宣信(Billy Chang)趁著槍手更換彈匣時,趁機拿椅子砸向對方,其他人才有機會奪走武器,拿電線把兇嫌五花大綁,等待警方到來。另據美媒ABC拍攝的現場照片,兇手遭制伏時,身旁還掉出一把刀,據信可能也是預備兇器之一。

《每日郵報》報導,張宣信已經為教堂服務20年,深受愛戴及尊敬,自從2年前搬回台灣後,首次返回美國,並且參加教友們舉辦的歡迎午宴,未料發生慘案。

CHILLING PHOTOS: Exclusive images obtained by #ABC7 shows the moment David Chou was subdued by heroic congregants inside the Geneva Presbyterian Church on El Toro Road in Laguna Woods. https://t.co/YJqxLS58wv pic.twitter.com/SoGSeYdNhm