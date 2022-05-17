第4劑疫苗開打！研究證實「非所有人都適合」　6大QA一次看懂

▲新冠疫苗第4劑5/16起開放65歲以上長者、照護機構住民以及18歲以上免疫不全者接種。（圖／記者湯興漢攝）



記者王佩翊／編譯

本土確診連日新增破6萬例，各地醫療院所已不堪負荷，與此同時，第4劑疫苗也於本週正式開打，對象為老年人與免疫力低下族群，不過至今仍有許多人對於第4劑的保護效力抱持疑慮，以下便針對現有的研究數據整理了6大Q&A供民眾參考。

根據《南華早報》統整，隨著全球疫情再度升溫，許多國家都已經開放易重症化的高風險族群施打第4劑疫苗，然而第4劑究竟能夠產生多少抵抗力，又能持續多久，也是許多長者關心的重點。

Q1：第4劑對老年人的效果如何？

一項發表於新英格蘭醫學雜誌 （The New England Journal of Medicine）的最新研究統整了1月3日至2月18日間，超過18.2萬名60歲以上族群的健康紀錄，並比較了其接種第3劑與第4劑輝瑞疫苗後所產生的保護力。結果證實，第4劑疫苗至少在1個月之內，能夠有效降低重病、住院以及死亡機率。

以色列是全球最早開打第4劑疫苗的國家，在同樣發表於新英格蘭醫學雜誌的另一項研究中，就調查了120多萬名60歲以上以色列民眾，並發現只接種3劑疫苗的人在染疫後引發重病機率是接種4劑的3.5倍。

Q2：第4劑疫苗的安全性

儘管英國曾通報部分疫苗反應不良事件，但是被認為與疫苗無關，其中最多的副作用是注射部位疼痛，不過多為輕度或中度。另外還有疲勞、頭痛、不適以及肌肉痠痛等輕微副作用。因此研究人員也認為，第4劑mRNA疫苗的耐受性十分良好。

Q3：第4劑的保護力可持續多久？

根據上述針對以色列120萬名60歲以上民眾進行的研究，第4劑疫苗對感染的保護力雖然在4週內開始減弱，但是在6週內仍能維持對於重病的保護力。

英國的實驗也發現，在接種第3劑疫苗的6個多月後再注射第4劑疫苗，能有效增加抗刺突蛋白抗體，並且產生提供持久保護的T細胞。

▲世界衛生組織也認為，並非所有族群都適合施打第4劑疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



Q4：每個人都應該打第4劑嗎？

根據目前有限的數據，儘管第4劑疫苗對老年人等高危險族群能夠提供一定保護力，但對原本身體就健康的年輕人而言並沒有太大意義。以色列針對272名接種第4劑疫苗的醫護人員與其他僅接種3劑疫苗的對照組進行研究，其結果顯示，中和抗體數值沒有太大差異。研究人員認為，這是因為年輕人在施打3劑疫苗後，激發免疫反應的能力已經來到最大值。

Q5：非mRNA疫苗也要打第4劑嗎？

現階段有關第4劑的研究多為mRNA疫苗，而使用滅活疫苗的中國目前也尚未批准施打第4劑疫苗。根據廣州中山大學一項未經同儕審查的研究顯示，施打第4劑滅活疫苗的受試者，體內的中和抗體不但沒有增加，反而下降。研究人員指出，免疫反應不可能無止境地增加，如果反覆接種疫苗反而會出現「轉折點」。

Q6：世界衛生組織怎麼說？

世界衛生組織認為，各國可以決定為某些群體接種第4劑疫苗，但是不能為所有成年人接種。不僅如此，目前僅有7項針對第4劑疫苗的研究，且數據皆顯示，雖然疫苗能提高抗體，但是效果並非永久，且研究也未對受試者進行更長時間的追蹤調查。

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