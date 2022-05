現場畫面曝！槍手教堂開槍遭5台人制伏　教友：門封死以為趕人

▲周大衛被台灣教友制伏 。(圖/翻攝「abc News」)

美國南加州橘郡拉古納伍茲市(Laguna Woods),台灣長老教會教堂15日被槍手周文偉(David Chou)闖入開槍,造成台裔移民1死5傷,美媒最新消息公布案發現場狀況;一名教友表示,當時看到周大衛鎖門,以為是警衛要趕人,沒想到下秒對方就拿槍開火。警方表示現年68歲的周大衛,行兇動機是因不滿台灣與中國的政治緊張局勢、仇恨台灣人,FBI已朝仇恨犯罪展開調查。

周文偉於1953年在台灣出生,在台灣就讀後赴美,在美國擔任中國和統會幹部。

美媒「abc News」報導,年輕時曾經住過台灣的周文偉,因曾在台灣不受到歡迎,移民美國多年後,又因台灣與中國的政治局勢緊張,對台灣人心生不滿與仇恨,在15日當天中午進入教堂內,封鎖教堂出入口後,拿出預先準備好的2把9厘米半自動手槍,對台灣教友開槍,釀成1死5傷。

