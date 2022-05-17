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現場畫面曝！槍手教堂開槍遭5台人制伏　教友：門封死以為趕人

▲▼中國移民「仇恨台人」闖教堂猛轟1死5傷，遭到制伏 。（圖／翻攝「abc News」）

▲周大衛被台灣教友制伏 。（圖／翻攝「abc News」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods），台灣長老教會教堂15日被槍手周文偉（David Chou）闖入開槍，造成台裔移民1死5傷，美媒最新消息公布案發現場狀況；一名教友表示，當時看到周大衛鎖門，以為是警衛要趕人，沒想到下秒對方就拿槍開火。警方表示現年68歲的周大衛，行兇動機是因不滿台灣與中國的政治緊張局勢、仇恨台灣人，FBI已朝仇恨犯罪展開調查。

周文偉於1953年在台灣出生，在台灣就讀後赴美，在美國擔任中國和統會幹部。

美媒「abc News」報導，年輕時曾經住過台灣的周文偉，因曾在台灣不受到歡迎，移民美國多年後，又因台灣與中國的政治局勢緊張，對台灣人心生不滿與仇恨，在15日當天中午進入教堂內，封鎖教堂出入口後，拿出預先準備好的2把9厘米半自動手槍，對台灣教友開槍，釀成1死5傷。

▲▼南加州台灣教堂槍擊案兇嫌大衛周（David Chou）長相曝光 。（圖／翻攝推特@traviscrice）

▲周文偉長相曝光 。（圖／翻攝推特@traviscrice）

周文偉在換子彈的過程中被張宣信牧師（Billy Chang）等人趁隙衝上前制伏，現場多人齊力將周男制伏並通報警方。根據現場流出的畫面，至少5個人一起壓制周男的頸部、手部和腿部。

此外，張牧師提供的照片中也可見到現場掉落一把刀子，據信也是周大衛預謀行凶的武器之一。

《聯合報》根據現場另一名牧師張維道太太描述，當時中午大家已經聚餐、合照完準備離開教會，她和丈夫走出門外後發現眼鏡忘記拿，又獨自回到教會裡，看到穿著藍色警衛服的周文偉正鎖門，還把鎖不起來的門用釘子釘起來，她以為是警衛來趕人，還跟把最後一個出口鎖上的對方說，「你這樣我出不去」，結果下一秒周文偉就拔槍對著講堂內的人群開槍，回過神來後她才立刻和其他人躲進會議室中。

外媒報導，周文偉為獨居在拉斯維加斯的保全，警方指出周大衛妻小居住在台灣，而他在短暫居住台灣的時間裡疑似因反台受到排擠，而且行兇當天駕駛的車內也有仇恨台灣的相關證據。

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