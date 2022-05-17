台東0到100歲都染疫...第4劑疫苗今開打　3養護機構累計177確診

▲台東16日新增379例確診，累計全縣確診人數4097例。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣16日新增379名確診者，從疫調結果初步推論，年齡介於9個月-100歲。其中有112例屬接觸者確診，社區感染人數為205人。確診累計4097人，接觸者現管人數2410人。中央公告今日起可以施打第四劑疫苗，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用外，其餘疫苗皆足夠，請符合資格的鄉親踴躍預約接種。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，截至目前3間養護第一間累計人數共154人（住民116名;員工38人）、第二間累計人數共19人（住民12名員工7名）、第三間累計人數共4人（員工3名;住民1名），1間兒少及身障機構目前累計人數共3名（員工1名;住民2名）。目前仍持續監測機構，避免群聚擴大。

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另外，中央疫情指揮中心公布5／16第4劑疫苗開打，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用給台東外，其餘疫苗皆足夠，截至16日全縣大約有285人符合接種資格。

面對強大的新冠病毒入侵力，饒慶鈴縣長呼籲除了勤洗手、口罩戴好戴滿，最有效的防範方式還是完整接種疫苗，中央疫情指揮中心公布自今日起65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，與前1劑追加劑間隔 5 個月後，可優先施打第2次追加劑，鄉親協助家長有需要的親友盡快預約。

另外，台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今天清晨抵台，預計可能5月20日才開打，饒慶鈴已要求教育處、衛生局接獲中央通知後，盡快發出接種意願同意書，也請家長仔細為孩子評估，請家長盡快讓小朋友施打，以建立保護力。