　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東0到100歲都染疫...第4劑疫苗今開打　3養護機構累計177確診

▲台東16日新增379例確診，累計全縣確診人數4097例。（圖／台東縣政府提供）

台東16日新增379例確診，累計全縣確診人數4097例。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣16日新增379名確診者，從疫調結果初步推論，年齡介於9個月-100歲。其中有112例屬接觸者確診，社區感染人數為205人。確診累計4097人，接觸者現管人數2410人。中央公告今日起可以施打第四劑疫苗，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用外，其餘疫苗皆足夠，請符合資格的鄉親踴躍預約接種。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，截至目前3間養護第一間累計人數共154人（住民116名;員工38人）、第二間累計人數共19人（住民12名員工7名）、第三間累計人數共4人（員工3名;住民1名），1間兒少及身障機構目前累計人數共3名（員工1名;住民2名）。目前仍持續監測機構，避免群聚擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中央疫情指揮中心公布5／16第4劑疫苗開打，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用給台東外，其餘疫苗皆足夠，截至16日全縣大約有285人符合接種資格。

面對強大的新冠病毒入侵力，饒慶鈴縣長呼籲除了勤洗手、口罩戴好戴滿，最有效的防範方式還是完整接種疫苗，中央疫情指揮中心公布自今日起65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，與前1劑追加劑間隔 5 個月後，可優先施打第2次追加劑，鄉親協助家長有需要的親友盡快預約。

另外，台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今天清晨抵台，預計可能5月20日才開打，饒慶鈴已要求教育處、衛生局接獲中央通知後，盡快發出接種意願同意書，也請家長仔細為孩子評估，請家長盡快讓小朋友施打，以建立保護力。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
教會槍擊犯「出生台灣」！身份曝光　曾擔任預官
快訊／符理賠條件一定拿得到理賠金？　綠委轟金管會散播假消息
封城6周　上海：全市16區已實現「社會面清零」
「本是一場大屠殺」台灣醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過
打疫苗驚見「前面辣妹沒穿衣服」！　阿伯害羞狂盯
快訊／氯化氫外洩！高雄港碼頭貨櫃翻倒　毒災小組戒護
快訊／《一家團圓》大老婆黃瑄快篩陽！嘆：早晚輪到我
小嫻恢單「10藍色符號藏心境」！　比基尼辣妹引歪樓
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自稱老阿姨！25歲女看「4個流行語」傻了：00後真的會用？

好天氣只有3天！下一道鋒面「這天抵台」梅雨彈再襲

基層醫護忙翻了！拚防疫3任務「還要支援篩檢站」

陸軍官校多人染疫！學生控為校慶排練閱兵忽視防疫　校方反駁

「本是一場邪惡大屠殺」台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

快訊／打滿三劑「0+7免居隔」今上路　陳時中14:00說明

全台連下7天時間曝　梅雨濕答答

台東0到100歲都染疫...第4劑疫苗今開打　3養護機構累計177確診

虎姑婆Omicron對兒童無差別攻擊　台大醫再示警！揭台這點不尋常

「人性比病毒可怕」　確診被媽逼搬走！他心寒：整家沒感情可言

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

自稱老阿姨！25歲女看「4個流行語」傻了：00後真的會用？

好天氣只有3天！下一道鋒面「這天抵台」梅雨彈再襲

基層醫護忙翻了！拚防疫3任務「還要支援篩檢站」

陸軍官校多人染疫！學生控為校慶排練閱兵忽視防疫　校方反駁

「本是一場邪惡大屠殺」台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

快訊／打滿三劑「0+7免居隔」今上路　陳時中14:00說明

全台連下7天時間曝　梅雨濕答答

台東0到100歲都染疫...第4劑疫苗今開打　3養護機構累計177確診

虎姑婆Omicron對兒童無差別攻擊　台大醫再示警！揭台這點不尋常

「人性比病毒可怕」　確診被媽逼搬走！他心寒：整家沒感情可言

身分證拿出來！姓名「對中這2字」　免費爽玩樂園

專挑高級餐廳！東區霸王餐姐1月狂吃8次　受害店家怒PO無碼正面照

加州台裔教會槍擊犯「出生台灣」！身份曝光　曾擔任預官

自稱老阿姨！25歲女看「4個流行語」傻了：00後真的會用？

居隔新制上路！保險又有新招拒賠　高嘉瑜再轟：金管會放「假消息」

好天氣只有3天！下一道鋒面「這天抵台」梅雨彈再襲

吹風機放椅上吹乾衣物險釀大火　台東消防局曝電器使用危機

女友現身加油！瑪莎拉蒂3惡少翻供不認罪　男大生6／27出庭控訴

「叭啦叭叭叭」人夫求歌名　神人5字給正解完勝Google

史上最爛！　知名DJ為紅襪開球離譜暴投遭球迷狂調侃

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天曝

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

護理師的求救文！　急診人間煉獄「每天重映」

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

連5天破6萬　這政策改了！醫：一堆人衝來打疫苗

明起確診者同住家人「打3劑可免隔離」

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

「4生肖」下半月財運超旺！

教育部堅決高中以下不停課！最大考量曝

更多熱門

相關新聞

「鹽水」漱口堵新冠毒？陳其邁給答案

「鹽水」漱口堵新冠毒？陳其邁給答案

新冠疫情本土發燒，網傳建議要用鹽水漱口，不過國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示，他沒有看過研究報告，無法證實用鹽水漱口的效果，但是他認為與其用鹽水漱口，不如用市售的漱口水效果還可能比較好，畢竟裡頭有一些殺菌、酒精成分；高雄市長陳其邁同樣也具有醫療背景，被問及這個問題時，他給了一個非常中肯的答案。

下雨恐爆菌？雨天請把口罩戴好來

下雨恐爆菌？雨天請把口罩戴好來

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥

南投+493！13鄉鎮市醫療院所配賦口服藥

南投地院書記官確診　法官、同事快篩陰

南投地院書記官確診　法官、同事快篩陰

南投+466　65歲以上確診三成未打3劑

南投+466　65歲以上確診三成未打3劑

關鍵字：

新冠病毒大小通吃100歲染疫 第4劑開打

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

「0+7」又幫保險業省錢？　鄉民點名1類人最慘

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面