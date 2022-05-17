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連5天6萬多　沈政男曝「壓平曲線」原因！估5／28達高峰

記者陳俊宏／綜合報導

16日新增6萬1697例本土確診，對此，精神科醫師沈政男認為，曲線真的被壓平了！仍是在5月28日達到高峰，但數目降到了10多萬。

沈政男在臉書說，連續5天都是6萬多例，這是怎麼回事？是黑數增加，還是曲線真的壓平了？他先講一個，「有人說，喔，我們家誰誰誰，快篩陽性後也沒去做PCR，就只是自行處理，可見黑數很多！」

沈政男指出，假設黑數有5成，那麼3天前若新增4萬，其實是6萬，而16日若是6萬，其實是9萬，請問從4萬變6萬，Rt值是多少？1.5，從6萬變9萬呢？也是1.5，所以說黑數改變不了Rt值，也就是改變不了曲線斜率，就只是讓曲線往右移動。

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▼16日新增6萬1697例本土確診。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供） 

「因此，曲線是真的被壓平了！」沈政男認為，黑數當然存在，只是從一個多月前疫情開始就存在了，而且比例是固定的，也就是說，黑數不是因為PCR量能觸頂，而是無症狀或者快篩後不去做PCR。

沈政男表示，他證明黑數不多給你看，因4月28日左右，中重症數目是20左右，6個複製周期後，5月15日是120左右，而新增在這兩天分別是1萬與6萬左右，請問比例是不是一樣？

沈政男提到，輕症可以不去確診，但中重症不可能隱瞞，因此如果中重症比例沒變，就代表黑數比例沒變，總之曲線確實被壓平一些了，但還沒到達拐點，也就是Rt值等於1，現在全台Rt值約是1.3左右，依此擴散速度，仍會一如先前他所預估，在5月28日達到高峰，但數目降到了10多萬。

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼近日民眾大排長龍採檢PCR。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

沈政男說，新增曲線預估有兩個方法，一個是用SEIR模型，輸入各類參數以後算出圖形；另一個是用已知數目，藉由多變數回歸來推算接下來的形狀。

沈政男指出，他用的是第三個，算出20%人口染疫數目，取中點當成高峰，再計算當天數目，20%染疫是因為加上第三劑施打數目，Rt值就會小於1，你去看各國曲線，只要疫苗打得夠多，幾乎都是如此。

沈政男解釋，比如，美國為什麼確診2成5，抗體檢驗卻是將近6成染疫？這是因為他們的第三劑施打率只有3成，因此需要那麼多自然感染，才能使Rt值小於1；而台灣，因為第三劑覆蓋率是他們的2倍多，因此頂多2成人口染疫就可讓曲線折彎下來，聽得懂嗎？聽不懂也沒關係，因為也沒幾個人可以聽懂。

疫情大爆發，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日指出，綜合目前趨勢看起來，高峰可能落5/20至5/30，快一點就是5/20，晚一點就5月底，未來高峰可能每天達到10萬人，後續則要看整個疫情跟北中南地區變化。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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