中國經濟數據疲軟加深衰退疑慮　美股指數多收跌

▲美股指數今天跌多漲少 。（圖／路透）

文／中央社紐約16日綜合外電報導

在通膨飆高以及升息的同時，由於中國經濟數據疲軟加深了市場對衰退的憂慮，美股指數今天跌多漲少。台積電ADR跌0.60%、收90.41元。

道瓊工業指數漲升26.76點或0.08%，以32223.42點作收。

標準普爾指數溫和下挫15.88點或0.39%，收在4008.01點。

科技股那斯達克指數大跌142.21點或1.20%，收11662.79點。

費城半導體指數跌50.31點或1.69%，收2920.06點。