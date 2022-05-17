　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

仇恨台灣人！中國移民闖南加州台灣教堂開槍1死5傷　下場曝

記者張靖榕／綜合外電報導

南加州橘郡（Orange County）人口多為退休銀髮族，華人比例也相當高，警方16日證實前一日在拉古納伍茲市（Laguna Woods）開槍的男性嫌犯，是68歲的拉斯維加斯中國裔移民大衛周（David Chou），因不滿中國與台灣緊張的政治局勢，特別針對台灣教會犯下槍擊案。FBI已展開仇恨犯罪（hate crime）調查，警方逮捕大衛周並控1項謀殺罪、5項謀殺未遂罪。

綜合外電報導，大衛周於周日（15日）下午開車前往拉古納伍茲市的日內瓦長老教會教堂，先將大門鎖上後，對教堂內的信眾開槍，造成1死5傷慘劇。

▲▼南加州台灣教堂槍擊案兇嫌大衛周（David Chou）長相曝光 。（圖／翻攝推特@traviscrice）

▲警方稍早公布大衛周（David Chou）長相 。（圖／翻攝推特@traviscrice）

警方指出大衛周在中國出生，後移民美國，犯案出於「政治動機」，由於長期不滿中國與台灣緊張的政治局勢，對台灣人心生仇恨，因此特別針對該處教堂下手。警方表示在大衛周的車內找到相關仇恨台灣的證據，並表示兇嫌並不認識教堂內的台灣人。

本起犯案為預謀犯案，警方指出大衛周謀劃在教堂的交誼廳，扔擲類似汽油彈「摩洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktail）的爆裂物，並準備好多袋彈匣。他在上午的禮拜結束後，趁台灣教友用午餐期間，開始巡視教堂各個出口，用鐵鍊鎖上後再用強力膠黏死鎖頭，之後拿出預先藏好的槍枝開槍。報導指出大衛周持有2把購自拉斯維加斯的9釐米半自動手槍。

大衛周在拉斯維加斯擔任保全人員，犯案後被警方以1項聯邦謀殺罪以及5項聯邦殺人未遂罪起訴；然而FBI根據犯嫌持有的證據以及針對的對象，認為本案有仇恨犯罪嫌疑，已朝此方向展開調查。

報導指出中國出生的大衛周多年前已經移居美國，並在多個城市居住過。橘郡副警長霍拉克（Jeff Hallock）在記者會上指出，大衛周獨居在拉斯維加斯，他的妻子和小孩則居住在台灣。

霍拉克說大衛周年輕時也曾住在台灣，但並未受到歡迎，成為對台灣以及台灣人不滿的因素之一。報導指出，法院訂定大衛周的保釋金100萬美元，目前尚不清楚有無律師擔任大衛周的辯護人。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
「洗衣粉哥」找到了！獨攀雪山失聯205天　離奇尋獲地點曝
《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒
今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天時間曝
0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎
仇恨台灣人！中國移民闖南加州台灣教堂開槍1死5傷　下場曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓日增近27萬例、6死！　南韓曝1關鍵：實際確診疑多達5倍

兇嫌長相曝！中國移民闖台灣教堂開槍1死5傷　FBI展開仇恨罪調查

中國經濟數據疲軟加深衰退疑慮　美股指數多收跌

仇恨台灣人！中國移民闖南加州台灣教堂開槍1死5傷　下場曝

公獅不爽被瞪狂攻管理員　竟是「牠」出手救全場

《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒刑

AV女優面試內容超私密　16歲破處一日7戰「全身都是敏感帶」

法國30多年來首位女總理　馬克宏任命勞工部長出任閣揆

北約證實邀喬治亞參與6月峰會　料激怒俄羅斯

土耳其總統：不會答應瑞典和芬蘭加入北約

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

北韓日增近27萬例、6死！　南韓曝1關鍵：實際確診疑多達5倍

兇嫌長相曝！中國移民闖台灣教堂開槍1死5傷　FBI展開仇恨罪調查

中國經濟數據疲軟加深衰退疑慮　美股指數多收跌

仇恨台灣人！中國移民闖南加州台灣教堂開槍1死5傷　下場曝

公獅不爽被瞪狂攻管理員　竟是「牠」出手救全場

《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒刑

AV女優面試內容超私密　16歲破處一日7戰「全身都是敏感帶」

法國30多年來首位女總理　馬克宏任命勞工部長出任閣揆

北約證實邀喬治亞參與6月峰會　料激怒俄羅斯

土耳其總統：不會答應瑞典和芬蘭加入北約

0+7今上路　感染科專家曝這類工作者威脅最大！恐增加重症率

直擊黃宣深夜約會！　被女友調戲「又摸又捏屁股蛋」　

北韓日增近27萬例、6死！　南韓曝1關鍵：實際確診疑多達5倍

0+7今上路　醫曝1事不做專責病房會塞爆

疫情高峰倒數！單日確診上看10萬　指揮中心祭3招對抗

薔薔下半年跨足八大行業！　「將開全台最大的男模會館」

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

快篩陽看這！各縣市PCR預約管道終極懶人包　北市第3座車來速啟用

10天破56萬　「超級阿嬤」3台北人故事曝！專家：好的黑數

《媽的多重宇宙》史蒂芬妮許私照搞怪又可愛　小技巧穿出歐美帥

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

AV女優超私密面試內容曝　16歲破處一日7戰

仇恨台灣人！中國移民闖南加州台灣教堂開槍1死5傷下場曝

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

南加州教會槍擊1死5傷　凶嫌姓名曝光

1638萬別墅變泡水房！屋主傻：只剩空地

地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場噴射母乳

速食經理在飲料小便　賣給客人喝

單親媽女扮男裝30年　擔泥端菜養活女兒

加州教會槍擊1死5傷　她揭父母保命關鍵

台灣參與WHA受矚　世衛：已有13國提案挺台出席

俄國稱達成協議 撤離亞速鋼鐵廠受傷烏克蘭士兵

瑞典政府正式決定「申請加入北約」

俄耗盡後備部隊　恐放棄這目標

更多熱門

相關新聞

兇嫌長相曝！　中國移民闖台灣教堂開槍1死5傷涉仇恨罪

兇嫌長相曝！　中國移民闖台灣教堂開槍1死5傷涉仇恨罪

南加州橘郡（Orange County）台灣教堂15日發生槍擊案，造成台灣移民1死5傷。警方16日證實兇嫌身份為中國移民，並公佈其長相。據瞭解，兇嫌大衛周（David Chou）在拉斯維加斯擔任保全，因不滿中國與台灣的政治緊張，進而針對台灣人下手，FBI已朝仇恨犯罪（hate crime）方向展開調查。

南加州教會槍擊1死5傷　凶嫌姓名曝光

南加州教會槍擊1死5傷　凶嫌姓名曝光

宏碁創辦人施振榮曝：台灣不缺人才、只缺舞台！

宏碁創辦人施振榮曝：台灣不缺人才、只缺舞台！

麥當勞宣布：永久退出俄羅斯

麥當勞宣布：永久退出俄羅斯

南加州台灣教堂槍案死者身分曝　牧師還原情況

南加州台灣教堂槍案死者身分曝　牧師還原情況

關鍵字：

南加州教堂台灣中國美國北美要聞槍擊案

讀者迴響

熱門新聞

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

忙到半夜！醫00：56「LINE約視訊看診」　確診病患竟秒回

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

「0+7」又幫保險業省錢？　鄉民點名1類人最慘

韓女星閃婚1年爆「被打到送醫」！IG留恐怖暗示：救救我

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面