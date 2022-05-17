今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天時間曝

▲今白天水氣將減少。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

16縣市豪大雨特報！中央氣象局觀測，今天（17日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的14.9度。氣象局預報員林定宜提醒，周五到下周一另波滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，其中周六、周日降雨可能較明顯。

豪雨特報：南投縣、花蓮縣



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大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、台東縣

氣象局今晨發布豪大雨特報，水氣偏多，今花蓮縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，中部地區、基隆北海岸、蘭嶼及北部、宜蘭、高雄山區亦有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請注意坍方、落石。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今早仍有局部降雨，以中部和山區較明顯，白天起東北季風減弱，這波滯留鋒面降雨逐漸趨緩，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部為多雲透光的天氣；今晨比較涼，台南以北、東北部低溫17、18度，高屏、台東19-21度，新竹以北、宜花白天高溫22-24度，其他地區25-27度。

林定宜說，周三、周四溫度持續回升，各地高溫接近30度，感受溫暖微熱；降雨較少，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，大台北有零星降雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，但以山區為主。

林定宜提醒，周五到下周一另波滯留鋒面影響，雖水氣沒這波這麼多，但各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，其中周六、周日鋒面可能在台灣上空，降雨比較明顯，西半部和東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也可能有不定時短暫陣雨或雷雨，而下周一降雨可能稍趨緩。