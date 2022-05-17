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《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒刑

▲▼ 《奇異博士》女演員菲希恩（Zara Phythian）與丈夫馬克性虐待未成年少女，分別被判8年和14年有期徒刑 。（圖／翻攝推特「」） 

▲《奇異博士》女演員菲希恩與丈夫馬克性虐待未成年少女，分別被判8年和14年有期徒刑 。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

漫威超級英雄電影《奇異博士》紅遍全球，近日卻爆出劇中出演反派角色的女演員菲希恩（Zara Phythian），和身為武術指導教練的丈夫聯手性虐待13歲的少女長達3年，還強迫大玩3P，她因此被判8年有期徒刑。丈夫另外還性虐待一名15歲少女，被判14年徒刑。

BBC報導，37歲的菲希恩和59歲的丈夫馬克（Victor Marke）認識的機緣，是馬克擔任菲希恩的武術教練，之後菲希恩成功在武術界打響名號，成為一名成功的武打替身和一名女演員，更參與出演《奇異博士》，兩人於2015年結婚。

▲▼ 《奇異博士》女演員菲希恩（Zara Phythian）與丈夫馬克性虐待未成年少女，分別被判8年和14年有期徒刑 。（圖／翻攝推特「」）

▲▼ 菲希恩矢口否認犯下罪行，但被陪審團認定有罪 。（圖／翻攝推特）

▲▼ 《奇異博士》女演員菲希恩（Zara Phythian）與丈夫馬克性虐待未成年少女，分別被判8年和14年有期徒刑 。（圖／翻攝推特「」）

馬克早在2002年和2003年時，就被以4項性騷兒童的罪名起訴，受到英國法院的審理；菲希恩和馬克在2005年和2008年時，也被控14項與兒童發生性行為的罪名，兩人矢口否認，而馬克雖然坦承與其中一名女性發生性關係，但辯稱當時女方已經18歲。

第一名受害兒童出庭表示，馬克對她做出的事情，「讓我媽幾乎崩潰」；第二名受害者則在聲明中感謝第一名受害者願意報警發聲。已成年的受害者表示，當時她非常仰慕菲希恩，沒想到進一步熟識後卻遭到他們夫妻倆性虐待，她在2005年和2008年間遭到多次性虐待，第一次事發時她年僅13歲，夫妻倆將她灌醉之後，曾經的偶像菲希恩竟然逼她幫馬克口交，之後還被強迫3P性愛。

受害女表示，當年13歲的自己是個容易臉紅和社交尷尬的青澀女孩，顯然是個容易下手的目標，「你們奪走了我的純真，讓我墮落...害我無法和人建立良好平衡的關係。」

法官表示馬克是犯行的主要推動者，本月16日判處兩人有罪後，將菲希恩處以8年有期徒刑，而馬克因為還對另一名未成年少女犯下性虐待犯行，因此將他加重處以14年有期徒刑。

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