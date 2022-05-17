《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒刑

▲《奇異博士》女演員菲希恩與丈夫馬克性虐待未成年少女，分別被判8年和14年有期徒刑 。（圖／翻攝推特）
記者張靖榕／綜合外電報導
漫威超級英雄電影《奇異博士》紅遍全球，近日卻爆出劇中出演反派角色的女演員菲希恩（Zara Phythian），和身為武術指導教練的丈夫聯手性虐待13歲的少女長達3年，還強迫大玩3P，她因此被判8年有期徒刑。丈夫另外還性虐待一名15歲少女，被判14年徒刑。
BBC報導，37歲的菲希恩和59歲的丈夫馬克（Victor Marke）認識的機緣，是馬克擔任菲希恩的武術教練，之後菲希恩成功在武術界打響名號，成為一名成功的武打替身和一名女演員，更參與出演《奇異博士》，兩人於2015年結婚。
▲▼ 菲希恩矢口否認犯下罪行，但被陪審團認定有罪 。（圖／翻攝推特）
馬克早在2002年和2003年時，就被以4項性騷兒童的罪名起訴，受到英國法院的審理；菲希恩和馬克在2005年和2008年時，也被控14項與兒童發生性行為的罪名，兩人矢口否認，而馬克雖然坦承與其中一名女性發生性關係，但辯稱當時女方已經18歲。
V— Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) May 16, 2022
Dr Strange actress Zara Phythian is jailed for eight years after she and her Taekwondo 'master' husband plied girl, 13, with rum and sexually abused her 'once or twice a month'
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Doctor Strange actress, Zara Phythian has been sent to jail for eight years for sexually abusing a teenage schoolgirl pic.twitter.com/fVSyXnoxDP— Naija (@Naija_PR) May 16, 2022
第一名受害兒童出庭表示，馬克對她做出的事情，「讓我媽幾乎崩潰」；第二名受害者則在聲明中感謝第一名受害者願意報警發聲。已成年的受害者表示，當時她非常仰慕菲希恩，沒想到進一步熟識後卻遭到他們夫妻倆性虐待，她在2005年和2008年間遭到多次性虐待，第一次事發時她年僅13歲，夫妻倆將她灌醉之後，曾經的偶像菲希恩竟然逼她幫馬克口交，之後還被強迫3P性愛。
受害女表示，當年13歲的自己是個容易臉紅和社交尷尬的青澀女孩，顯然是個容易下手的目標，「你們奪走了我的純真，讓我墮落...害我無法和人建立良好平衡的關係。」
https://t.co/0XC3jbjOQa— Meena Kumari #100Women(@Hopetraining) May 16, 2022
Dr Strange actress Zara Phythian and husband jailed for combined 22 years for abuse of underage girl @SafelineOrg pic.twitter.com/CfQvWqxZLd
法官表示馬克是犯行的主要推動者，本月16日判處兩人有罪後，將菲希恩處以8年有期徒刑，而馬克因為還對另一名未成年少女犯下性虐待犯行，因此將他加重處以14年有期徒刑。
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