《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒刑

漫威超級英雄電影《奇異博士》紅遍全球,近日卻爆出劇中出演反派角色的女演員菲希恩(Zara Phythian),和身為武術指導教練的丈夫聯手性虐待13歲的少女長達3年,還強迫大玩3P,她因此被判8年有期徒刑。丈夫另外還性虐待一名15歲少女,被判14年徒刑。

BBC報導,37歲的菲希恩和59歲的丈夫馬克(Victor Marke)認識的機緣,是馬克擔任菲希恩的武術教練,之後菲希恩成功在武術界打響名號,成為一名成功的武打替身和一名女演員,更參與出演《奇異博士》,兩人於2015年結婚。

馬克早在2002年和2003年時,就被以4項性騷兒童的罪名起訴,受到英國法院的審理;菲希恩和馬克在2005年和2008年時,也被控14項與兒童發生性行為的罪名,兩人矢口否認,而馬克雖然坦承與其中一名女性發生性關係,但辯稱當時女方已經18歲。

