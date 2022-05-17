各行業「員工福利PK」！飲料喝爆、速食吃到吐　葬儀社優惠曝光

▲各行業員工福利PK，飲料喝爆、速食吃到吐。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

除了薪資待遇、升遷途徑外，公司福利也是不少人找工作時的考慮重點之一。一名網友在臉書表示，他曾經在手搖杯店打工，飲料可以隨便喝不用錢，因此好奇「大家的員工福利有哪些」，貼文分享後引發網友熱議，甚至釣出葬儀社員工分享「特殊福利」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他已經讀大學時曾經在某手搖杯店打工，當時當店員的福利是「飲料隨便喝不用錢」，反正都是自己搖的，另外他有朋友在體育用品店上班，可以用 65 折「員購價」買鞋及衣服，而且還算自己的業績，因此好奇「大家的員工福利有哪些？」

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貼出一岀立刻引發網友熱烈回覆，「丹丹漢堡買東西五折喔，每次都吃到懷疑人生」、「超商，報廢食品吃到吐，咖啡也是免費喝」、「在飯店上班，旗下飯店住宿都打折」、「早餐店，早餐隨便你吃」、「電影院超佛，一定期限有額度可以帶朋友去看免費電影」、「麥當勞5折吃到變超胖，可惡」。

也有自稱在葬儀社工作的網友說，「我之前做殯葬，拿罐子（骨灰罐）不用錢」、「棺材65折，天堂配件5折」、「我們這員工請師公免錢」、「我買生前契約6折，全家一起買還有3人同行，一人免費喔」、「骨罐有折扣，禮儀用品無償升級」。

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