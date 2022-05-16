1638萬海景別墅變「泡水房」！他買完還沒住過：只剩一塊空地

▲美國北卡羅來納州房屋遭海水吞噬。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

不少人買房都在家就能看見美麗的海景，不過美國一名屋主去年花了55萬美元（約新台幣1638萬元）買了一間海景別墅後，一天都還沒住過，別墅就因遭遇暴雨襲擊而被捲入海中，讓他住進「海景第一排」的夢想破碎，如今該處只剩一片空地。

根據《華盛頓郵報》報導，57歲帕特里切利（Ralph Patricelli）去年8月和妹妹合資55萬，購入一處位於北卡羅來納州外灘（Outer Banks）中部羅丹特（Rodanthe）的濱海別墅，該房屋有通風的房間、2層露台以及面對整片大西洋的傲人景色，他們預計把這裡打造成一個理想的住所，並招待朋友和家人隨時來作客。

不料，帕特里切利卻從未能在別墅入住一晚。他表示，去年11月先是發生一場風暴，導致化糞池系統受到影響，當地官員隨後就警告該處不適合居住。今年5月10日又遭受暴雨襲擊，讓他的房子才買不到300天，就被潮水捲入大海中，除了他的房子外，同一條街上還有另一戶住家的房屋也同樣遭殃，一起成了大西洋的一部分。

帕特里切利透露，他接到通知後感到相當震驚，他雖然知道住在海邊會有一些風險，但沒想到海水侵蝕的速度會讓他在8到9個月內就失去房子，「現在那裡什麼都沒有了，我們基本上只剩下了一塊空地。」未來他還是希望能將房屋重建，不過這次會選擇離海遠一點的地方。

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