女子離奇陳屍車內！她全身浮腫無外傷　警揭2關鍵認「缺氧身亡」

▲泰國一名女子日前離奇陳屍車內。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

泰國日前發生一起離奇的窒息命案，一名離婚女子被發現陳屍轎車內，且因死亡多時而有腫脹跡象，由於警方發現女子沒有明顯外傷、車內也沒有使用藥物的跡象，因此初步判定女子因汽油和電池全都耗盡，最後在睡夢中缺氧而死。

據馬來西亞《中國報》報導，該名50歲女子當時駕車停在馬哈沙拉堪府（Maha Sarakham province）的市中心街道上，一名銀行保全在12日早上7點左右發現該輛車停在附近，並以為是遊客到鄰近的市集購物而沒有多加理會。直到隔天早上發現同輛車還在原地沒有離開，才驚覺事情有異。

保全透露，起初他有一半是出於好奇才上前查看，卻發現有女子躺在車裡，原本他見狀想拍打車窗叫人，「但擔心留下指紋，影響後續辦案」，因此改撥打電話請求警方協助。而員警到來後，也證實他內心的擔憂，「該名女子已死於車內」。

警方發現，女子身體浮腫，推測死亡時間已有2天，且女子沒有外傷、車內沒有打鬥和使用藥物痕跡，應非他殺。員警進一步調查發現，女子3年前與丈夫離婚後，獨自搬到馬哈沙拉堪府居住，最後綜合車鑰匙沒拔，以及女子患有多種慢性疾病等因素，初步判定她因車輛沒有熄火而用光燃油、電池，導致她在睡夢中缺氧而死。

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