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俄軍侵略烏克蘭每天需耗費268億　美媒：不包括遭制裁的經濟損失

▲▼馬力波。（圖／路透）

▲俄軍侵烏平均每天需耗費9億美元。圖為烏克蘭馬力波。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今進入第3個月，這場戰爭帶給雙方難以估計的生命財產損失，尤其俄軍仍未佔領烏國首都基輔、也未取得實質勝利。對此，軍事新聞網《特戰部隊報導》（SOFREP）主編斯普恩兹（Sean Spoonts）估算，俄羅斯平均每天需付出9億美元（約新台幣268億元）作為支撐這場戰爭的軍費。

根據美媒《新聞週刊》（Newsweek），斯普恩茲估算莫斯科當局每天需為支撐俄烏戰爭支付9億美元，有幾項因素導致花費居高不下，其中包括派遣至烏克蘭作戰的俄軍薪資，同時還得為其提供彈藥、子彈、火箭、飛彈，以及修復損失或遭烏克蘭破壞的軍事設備費用。

莫斯科當局還得為戰爭期間使用的數千件關鍵武器與巡弋飛彈支付費用，平均每枚大約150萬美元。

不過以上數據並未包含俄羅斯2月底發動軍事入侵後，遭國際社會實施嚴格制裁下所遭受的經濟損失。美國白宮透露，即便俄羅斯撤軍，短時間內制裁措施仍有可能發揮功效。

報導指出，當初在戰事爆發時，許多軍事專家與觀察人士認為，俄軍入侵烏克蘭後能夠靠著強大的軍事優勢，在短時間內擊潰烏軍；然而事與願違，不僅俄軍至今仍無法掌控首都基輔或烏克蘭其他座重要城市，就連在烏東頓巴斯地區與烏克蘭南部，都慘遭烏克蘭人強烈抵抗。

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