日本國產「鹽野義」疫苗啟動12～19歲臨床試驗！最快6月申請批准

▲由鹽野義製藥研發的日本國產疫苗正在進行12至19歲族群的臨床試驗。（示意圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本積極研發國產疫苗，而參與疫苗研發的藥廠鹽野義製藥則宣布，由於新變異株Omicron導致年輕族群的感染比例提高，因此已啟動12至19歲的臨床試驗，未來也計畫要展開5至11歲的臨床試驗。另一方面，鹽野義的疫苗研發已經進入最後階段，預計最快6月就會向厚生勞動省申請批准。

根據《共同社》報導，鹽野義16日表示，該公司目前正在研發的新冠疫苗已經展開12至19歲族群的臨床試驗。該試驗以350名12至19歲的民眾為試驗對象，將會比較受試者與一般成人在接種2劑疫苗後，所產生的「中和抗體」數值。中和抗體能夠抑制病毒活動。

不僅如此，臨床試驗中也會針對施打第3劑疫苗所產生的中和抗體量進行驗證。鹽野義的疫苗開發已經進入最後階段的臨床試驗，最快6月就會正式向厚生勞動省提出申請。此外，鹽野義也計畫要針對5至11歲的族群進行臨床試驗。

另一方面，同樣由鹽野義製藥研發的新冠口服藥計畫在全球進行第三期臨床試驗，不過該要目前尚未獲得日本官方批准。鹽野義製藥聲稱，第二期的臨床試驗顯示，該口服藥的效果極佳，能夠快速清除病毒，呼吸道與發燒症狀也能獲得明顯改善。

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