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英情報：白俄羅斯下令邊境部署特種部隊　牽制烏軍

▲▼ 白俄羅斯部隊2022年3月4日在布列斯特進行軍事訓練。（圖／達志影像）

▲白俄羅斯總統盧卡申科下令在邊境地區部署特種部隊。圖為白俄羅斯部隊3月4日在布列斯特進行軍事訓練。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國國防部16日發布烏俄最新戰情報告指出，白俄羅斯已宣布在與烏克蘭接壤的邊境地區部署特種作戰部隊，並在西部訓練場部署防空、火砲、飛彈部隊。

英方認為，白俄羅斯在邊境地區附近部署軍隊，可能會讓烏克蘭部隊無法支援頓巴斯地區的行動，「但迄今白俄羅斯部隊仍未直接介入這場衝突」。

只不過，白俄羅斯的領土被拿來作為俄軍最初挺進烏克蘭基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）的據點，且俄羅斯也從白俄羅斯境內朝烏克蘭發動空襲行動及飛彈攻擊。

英方表示，盧卡申科很有可能是想在支持俄羅斯入侵行動與避免直接軍事介入之間尋求某種平衡，避免西方制裁、烏克蘭報復及白俄羅斯軍方內部的不滿。

▼ 白俄羅斯總統盧卡申科（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯總統普丁（右）及白俄羅斯總統盧卡申科（左）。（圖／達志影像／美聯社）

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