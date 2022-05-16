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北韓醫院淪煉獄！用酒瓶吊點滴、針頭用到生鏽　急缺醫療資源

▲▼金正恩15日視察平壤大同江區域的藥局。（圖／路透社）

▲金正恩視察平壤大同江區域的藥局。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

北韓12日首度坦承國內爆發新冠疫情，隨後連日新增數十萬發燒的新冠可疑病例，然而當地沒有疫苗、PCR檢測機制、特效藥以及專責病房，企圖只依靠大規模封鎖維持疫情。不僅如此，北韓醫療資源匱乏，外媒更報導，當地醫院使用啤酒瓶吊點滴，針頭甚至不斷重複使用，直到生鏽才丟棄，在這樣險惡的醫療環境下，恐怕會造成更多死亡。

根據《韓聯社》引述CNN報導，北韓擁有全球最糟糕的公共保健制度，且大部分人民都沒有接種新冠疫苗，令人感到憂慮。不僅如此，報導還稱，由於北韓是世界上最封閉的國家，其不透明的國家體制也導致實際疫情發展情況難以掌控。

BBC則報導，由於北韓的PCR檢測並未普及，截至目前為止累計檢查件數僅6.4萬人，因此暫時只能以「發燒者人數」來估算疫情規模，實際上到底有多少人染疫或是死亡，根本無法估計。

▲▼南韓公衛學者預估，北韓恐出現10萬名以上的新冠肺炎死亡患者。（圖／路透社）

▲北韓極度缺乏醫療資源，染疫死亡人數恐將持續飆升。（圖／路透社）

更有脫北者接受BBC採訪時直言，北韓的醫療環境宛如煉獄，由於醫療資院匱乏，不但會用啤酒瓶吊點滴，注射時使用的針頭更是會不斷重複使用，直到生鏽才丟棄。除此之外，當地的口罩與消毒酒精也極度缺乏。而當地的隔離措施也十分不確實，甚至有人因為醫院或隔離設施內沒有提供足夠的糧食，因此餓到逃出隔離地點。

北韓當局現階段因為沒有疫苗保護而選擇大規模封鎖，但恐怕會使糧食危機更加嚴峻，導致民眾面臨不是染疫死亡就是餓死的危機。

有消息傳出，疫情失控的北韓已經向中國求援，雙方也進入協商階段，未來中國可能會運送PCR篩檢設備與治療藥物到北韓，同時也有可能派出新冠專家或醫療團隊前往當地協助抗疫。

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