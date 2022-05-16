芬蘭瑞典將入北約！俄副外長批「錯誤決定」：別幻想俄羅斯會容忍

▲里亞布科夫警告，俄羅斯不會容忍瑞典和芬蘭加入北約的決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

在烏俄戰爭爆發後，同樣受俄羅斯威脅的芬蘭和瑞典紛紛宣布將加入北約，讓北歐與俄羅斯之間的關係驟變。俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）16日表示，芬蘭和瑞典選擇加入北約是一個「將產生深遠影響」的錯誤，並會使全球局勢發生根本變化。

綜合俄羅斯衛星通訊社與路透社報導，里亞布科夫16日表示，芬蘭和瑞典加入北約的舉動「將是一個具有深遠影響的錯誤」，因為此舉可能會引發全球局勢發生根本變化，瑞典和芬蘭不應幻想俄羅斯會容忍他們的決定。

▲芬蘭與瑞典將放棄過去奉行的中立原則加入北約。（組圖／路透）

過去，東部邊境與俄羅斯接壤的芬蘭，以及夾在芬蘭和北約成員國挪威之間的瑞典，雙雙都奉行中立原則，長期不進行軍事結盟，以避免與地區大國發生衝突。不過，自俄羅斯在2月24日揮軍烏克蘭後，這2個國家便迅速調整策略，展開是否加入北約的討論，並決定最快將在16日向北約遞交加入申請書。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，芬蘭和瑞典加入北約將成為歐洲「安全的轉折點」，「他們將加強我們的共同安全，表明北約的大門是敞開的，侵略是沒有好處的」。不過，芬蘭和瑞典在遞交申請書後，並不代表2國肯定會入盟，因為新成員必須獲得所有北約國家的同意，才得以加入北約。