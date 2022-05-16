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男連假前詭躲房內　一家團圓後突坦白「我確診」！害6親人染疫

▲▼馬來西亞男子在開齋節前確診新冠肺炎，竟刻意隱瞞，導致返鄉團圓的家人也跟著染疫。（圖／翻攝自Facebook／LEE KHAI MING）

▲馬來西亞男子在開齋節前確診新冠肺炎後，竟刻意隱瞞，導致家人也跟著染疫。（圖／翻攝自Facebook／LEE KHAI MING）

記者張寧倢／編譯

開齋節是穆斯林的重要節日，相當於華人的農曆新年。馬來西亞5月1日至3日為開齋節假期，然而，檳城一名男子因為怕在外地成家的哥哥不敢回家過節，竟然刻意隱瞞染疫事實，直到開齋節首日才戴著口罩踏出房門和家人坦白，結果導致6名家庭成員被感染，連85歲老父親和80歲母親也發燒確診。

馬來西亞反對黨「民主行動黨」人士李凱鳴致力協助社區防疫，他15日在臉書發文指出，家住檳城的一名巫裔男子感染新冠肺炎後隱瞞了全家人，據信是因為開齋節將至，怕親人們不敢回家團圓，殊不知這正是一家噩夢的開始。在雪州無拉港工作的哥哥便在不知情的狀況下，提前一天帶著老婆小孩回家過馬來年。

男子的哥哥返鄉後只看到年邁的雙親和弟媳，弟弟卻獨自一人躲在房內，只說是有點不舒服，並沒提到確診。當時侄子還覺得很奇怪，「為何叔叔房門外有快篩試劑盒」。等到5月1日開齋節第一天，男子戴著口罩走出房門和父母請安時才坦承，自己在2年前就確診新冠。

由於男子當時有戴口罩，哥哥還自我安慰地想著「應該沒事」。不料，相隔2天後，85歲老父親4日發高燒，連吃好幾天退燒藥直到7日才退燒。怎知又輪到80歲母親和弟媳出現發燒、畏寒等染疫症狀。哥哥留下來照顧雙親，妻小出發回雪州的路上，17歲小女兒和25歲的大兒子也開始喉嚨痛、咳嗽。

最終，男子一人確診隱瞞不報，竟連帶造成父母、老婆、嫂嫂、侄子、侄女共6人一起染疫。由於男子的嫂嫂平時是在家開班，為3到5歲幼童上課並提供照護，所幸她保持警覺心，接連做了快篩、PCR得知染疫，才避免傳染給更多年幼的孩子。

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