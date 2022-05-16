美智庫：俄可能已放棄包圍萬名烏軍　秘密動員成立新部隊

▲俄羅斯軍隊正在進行秘密動員，成立新部隊。圖為俄羅斯部隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國智庫「戰爭研究所」15日晚間發布的烏俄戰況報告指出，俄羅斯軍隊可能已耗盡準備好戰鬥的後備役人員，這將迫使莫斯科從其他地方調兵，包括動用私人軍事公司與民兵，秘密動員，成立新部隊。另方面，俄方也可能放棄原本包圍數萬名烏兵的目標，轉而集中精力在東部盧甘斯克州。

綜合紐約時報、半島電視台報導，這份報告引述烏克蘭武裝部隊總參謀部消息指出，俄羅斯約有2500名後備軍人在別爾哥羅德（Belgorod）、沃羅涅日（Voronezh）及羅斯托夫（Rostov）地區受訓，以支援俄羅斯在烏克蘭的行動。但這遠不足以補充俄羅斯部隊，因部分地區人員折損達20%。

戰爭研究所指出，俄羅斯軍隊正在進行秘密動員，成立新的部隊，而這些部隊的成員可能沒有受過足夠訓練，無法發揮戰鬥效力，也沒有作戰的動力。

另方面，戰爭研究所也認為，俄軍很可能放棄包圍從東北部伊久姆（Izium）到東南部頓內茨克市數萬名烏軍的計畫，把重點放在東部盧甘斯克州。

#Russian forces have likely abandoned the objective of completing a large-scale encirclement of #Ukrainian units from #Donetsk City to #Izyum in favor of completing the seizure of #Luhansk Oblast.



Read the full report and see the maps: https://t.co/Sd8HoGtJhD pic.twitter.com/3ocYqX2B0O — ISW (@TheStudyofWar) May 16, 2022

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