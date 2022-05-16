尹錫悅：將與拜登談論加入「抗中架構」IPEF　南韓企業高度關注

▲尹錫悅透露，將在拜登21日訪韓之際討論南韓加入美國所主導IPEF事宜。。（圖／路透社）

記者羅益宬／編譯

美國總統拜登考慮本月23日與日相岸田文雄展開會談的同時，宣布成立抗衡中國的新經濟組織「亞太經濟架構」（IPEF）。對此，南韓總統尹錫悅今（16）日上午在國會施政演說上透露，21日召開美韓元首峰會時，將會與拜登討論南韓加入IPEF事宜，此段話引起南韓企業高度關注。

自從尹錫悅今年3月在總統大選勝出後，拜登便在最短的時間內邀請與尹錫悅通話，此後更商議在尹錫悅5月就職僅10天後造訪南韓首爾、舉辦美韓元首峰會，顯示出華府當局期盼南韓修正外交路線與政策之際，能夠拉攏東北亞重要盟友南韓，藉由鞏固美日韓同盟，形成一條堅固的抗中戰線。

根據《韓聯社》，尹錫悅16日上午前往國會進行就任後的首場施政演說時表示，將會與拜登討論如何透過IPEF強化全球供應鏈合作，「（美韓元首峰會上）不僅討論如何穩定供應鏈，此外還包括數位經濟與碳中立等多項經濟安保相關議題。」

拜登在去年10月東亞峰會上便提出「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）構想，目的是謀求主導亞洲地區經濟合作，以求對抗由中國所主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），並在半導體、電池等核心產業的供應鏈上排除中國，目前擬定由南韓、日本、澳洲、紐西蘭等美國傳統盟友加入，其中還包括東南亞國協（ASEAN）的部份會員國。

儘管南韓政府在考量到與中國之間的戰略夥伴關係後曾面有難色，但經過一番深思熟慮後，還是決定偏向加入IPEF。

南韓財經界人士透露，儘管IPEF尚在討論階段，但由於其宗旨是對抗中國所主導的RCEP，在考慮到南韓與中國在經濟貿易合作上佔有相當高的比重，因此南韓企業不得不高度關注尹錫悅對於加入IPEF的相關決策。

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