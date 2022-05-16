街頭隨機綁架！3女遭囚地下室「性虐10年」　5度懷孕被打到流產

▲卡斯特羅在2002至2004年間綁架了3名女子，並將她們軟禁在一座房內施虐10年。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國俄亥俄州的校車司機卡斯特羅（Ariel Castro），在綁架了3名年輕女性後，將她們全數軟禁在克里夫蘭市（Cleveland）的一座房內施虐長達十數年。由於卡斯特羅施暴的手段非常殘忍，導致即使案發地點的房子如今已被拆除，但Google地圖還是將該處的草坪打上了馬賽克。

據《鏡報》報導，52歲的卡斯特羅在2002至2004年間，在街頭隨機綁架了21歲的米歇爾（Michelle）、17歲的阿曼達（Amanda），以及14歲的吉娜（Gina），並將她們帶到翠蒙（Tremont）住宅區內、位於西摩大道2207號一座房子的地下室，將她們都軟禁了起來。

▲▼受害女子米歇爾（下圖）、阿曼達（上圖右），以及吉娜（上圖左）。（圖／達志影像／美聯社）

在這座陰暗的地下室中，卡斯特羅多次對3名年輕女性進行可怕的身心虐待，其中包括反复性侵、虐打、精神折磨等，讓米歇爾、阿曼達和吉娜過了十多年的非人生活。從這些女性的日記可見，她們長期被鎖在這棟房子的小房間內、被迫使用「很少被清空的塑料馬桶」，而且每天只能吃一餐、每週最多洗澡2次。

米歇爾指出，她在這10年間，至少懷了5次卡斯特羅的孩子，不過每次卡斯特羅知道後，都會殘忍地毆打她直至流產為止；卡斯特羅甚至還命令她在沒有醫療照顧的情況下，幫助阿曼達在家中生產。

▲美國充公了卡斯特羅的房子後，在2013年9月出動FBI將這棟房子拆除。（圖／達志影像／美聯社）

2013年5月6日，阿曼達趁著卡斯特羅外出時，大聲地在房內尖叫，引起路人注意並幫助她與6歲的女兒逃出「地獄」。隨後，阿曼達向警方求助，並將米歇爾和吉娜一併救出，3人被送至醫院接受治療，而卡斯特羅也在同天被捕。檢方隨後以綁架、性侵和嚴重謀殺罪，將卡斯特羅控上庭。

卡斯特羅在一個月後被判處終身監禁和長達1000年的有期徒刑、不得假釋，而他的所有財產，包括西摩大道2207號的房子，也一併被充公。這棟房子在2013年9月3日被拆除，一個月後，卡斯特羅被發現在獄中上吊身亡。儘管案發地點的房子如今已被拆，但有網友發現，該處的草坪如今還是被Google地圖打上了馬賽克。

▼卡斯特羅案發生後，Google便將地圖上的案發發地點打上馬賽克。（圖／翻攝自Google地圖）

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