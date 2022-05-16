英家長不放心幼童打新冠疫苗　5至11歲接種率只有7％

▲英國倫敦2月17日有民眾舉行反對兒童疫苗的抗議活動，一路從議會廣場遊行到唐寧街，現場一名女童舉著「孩子不是你們的實驗鼠，放過我們」的標語。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

英國開放5到11歲兒童接種新冠疫苗，至今已一個半月，然而，家長們擔憂疫苗引發罕見副作用，英格蘭地區此年齡層的接種率只有7％。相比去年9月開放12至15歲兒童接種，6周後，接種率就已達到24％。

根據英國《衛報》報導，由於部分家長對疫苗的罕見副作用風險感到擔憂，英國開放5到11歲接種6周後，英格蘭地區只有7％的孩童完成疫苗接種。英國科學家們表示，小學生（5到11歲）感染比例較低是因為新冠病毒對幼童風險非常低。

▲英國2021年9月18日唐寧街外一場示威活動，抗議者舉著「別讓我們的孩子接種」的橫幅布條。（圖／達志影像）

不過，倫敦大學學院（University College London）教授維納（Russell Viner）表示，美國2021年11月批准輝瑞BNT疫苗用於兒童後幾乎沒有出現副作用案例，家長應該可以放心。他補充，疫苗對此年齡層幼童的益處並不是特別大，但安全性非常非常高，若是臨床上具高度風險的族群則建議接種，「他們對任何呼吸道病毒都很脆弱，而COVID-19比其他病毒更嚴重。」

退休的傳染病控制領域顧問、英國醫學會公共衛生醫學委員會前主席英格利希（Peter English）表示，父母應認知，占一大比例的孩童染疫後會發展出「長期新冠」（long Covid）症狀，部分人的器官或免疫系統可能受損，或在感染數月、數年後仍感到不適，儘管目前無法證實疫苗能使兒童出現「長期新冠」，但至少可降低重症風險，減少器官損傷機率。

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