以職災案例強化勞雇雙方職安意識　勞工局邀專家為台南製造業宣導

▲台南市勞工局於5月16日在善化啤酒廠產品展售中心2樓禮堂，辦理「2022年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業的主管或職安業務人員參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局於5月16日在善化啤酒廠產品展售中心2樓禮堂，辦理「2022年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業的主管或職安業務人員參加，使其充分瞭解職業安全衛生相關法令，增進正確的職安觀念，以提升勞工朋友的職業安全衛生意識，確保勞工職場工作安全。

宣導會邀請勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心呂振文簡任技正，以「製造業感電危害預防相關法規與職災案例解說」為主題，向與會代表作詳細說明，透過職災案例探討發生感電意外的原因，提出改善方法及如何預防感電事故的具體建議。

另外由薛明勝技正講授「火災爆炸危害預防相關法規與職災案例解說」課程，以實際火災爆炸職災案例，分析事故直接、間接、基本原因，再提出改善對策，增進參訓學員的工安意識，提升事業單位預防職業災害的能力。又因為勞工因工作繁忙，造成飲食不正常、缺少運動等因素，造成身心方面健康失衡，引發各種慢性疾，因此也特別安排台南市衛生局陳怡靜營養師以「職場健康促進」為主題，向勞工朋友宣導如何以聰明正確的吃法及養成每日均衡飲食的習慣以遠離三高的危害。

因通勤職災勞保給付一直居高不下，會中亦邀請台南市警局交通警察大隊方明海副大隊長，以「上下班通勤交通事故預防」為主題，教導勞工朋友使用道路駕駛車輛時，應有正確的路權觀念，以避免發生交通意外事故。

勞工局王鑫基局長表示，建構安全的工作職場，使台南市勞工朋友能夠安居樂業是黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，也是所有市政團隊的責任。為了達成此一任務，勞工局積極辦理各種職業安全衛生宣導會，希望透過本次宣導會能加深勞工朋友的工安意識；同時也期盼大家能把今天在課堂上所學到的知識帶回去自己的工作場所，向雇主、勞工伙伴宣導說明，讓正確的職業安全衛生觀念能水平展開、全面向下扎根，以達成降低職業災害的目標。