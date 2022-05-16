　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

以職災案例強化勞雇雙方職安意識　勞工局邀專家為台南製造業宣導

▲台南市勞工局於5月16日在善化啤酒廠產品展售中心2樓禮堂，辦理「2022年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業的主管或職安業務人員參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局於5月16日在善化啤酒廠產品展售中心2樓禮堂，辦理「2022年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業的主管或職安業務人員參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局於5月16日在善化啤酒廠產品展售中心2樓禮堂，辦理「2022年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業的主管或職安業務人員參加，使其充分瞭解職業安全衛生相關法令，增進正確的職安觀念，以提升勞工朋友的職業安全衛生意識，確保勞工職場工作安全。

宣導會邀請勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心呂振文簡任技正，以「製造業感電危害預防相關法規與職災案例解說」為主題，向與會代表作詳細說明，透過職災案例探討發生感電意外的原因，提出改善方法及如何預防感電事故的具體建議。

▲台南市勞工局於5月16日在善化啤酒廠產品展售中心2樓禮堂，辦理「2022年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業的主管或職安業務人員參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外由薛明勝技正講授「火災爆炸危害預防相關法規與職災案例解說」課程，以實際火災爆炸職災案例，分析事故直接、間接、基本原因，再提出改善對策，增進參訓學員的工安意識，提升事業單位預防職業災害的能力。又因為勞工因工作繁忙，造成飲食不正常、缺少運動等因素，造成身心方面健康失衡，引發各種慢性疾，因此也特別安排台南市衛生局陳怡靜營養師以「職場健康促進」為主題，向勞工朋友宣導如何以聰明正確的吃法及養成每日均衡飲食的習慣以遠離三高的危害。

因通勤職災勞保給付一直居高不下，會中亦邀請台南市警局交通警察大隊方明海副大隊長，以「上下班通勤交通事故預防」為主題，教導勞工朋友使用道路駕駛車輛時，應有正確的路權觀念，以避免發生交通意外事故。

▲台南市勞工局於5月16日在善化啤酒廠產品展售中心2樓禮堂，辦理「2022年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業的主管或職安業務人員參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，建構安全的工作職場，使台南市勞工朋友能夠安居樂業是黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，也是所有市政團隊的責任。為了達成此一任務，勞工局積極辦理各種職業安全衛生宣導會，希望透過本次宣導會能加深勞工朋友的工安意識；同時也期盼大家能把今天在課堂上所學到的知識帶回去自己的工作場所，向雇主、勞工伙伴宣導說明，讓正確的職業安全衛生觀念能水平展開、全面向下扎根，以達成降低職業災害的目標。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！　騎士倒地無呼吸心跳
東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃
快篩陽別慌！各縣市PCR篩檢站「預約方式、流程」一次看
快訊／蘇貞昌宣布「打3劑疫苗免居隔」：適用確診者家人
逾2萬人搶搭00878配息潮！　7天股東數暴增
快訊／美槍擊案「槍手是台灣人」！　1死5傷全是台僑
免排隊超便宜！自購快篩草莓網一劑62元　4天夯賣26.5萬劑
地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場掏奶「噴射母乳」攻擊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

騎單車畫台灣！縱管處結合「騎遊環台」　5條縱谷路線同步騎

大圳之路漫漫走　山海圳國家綠道健走活動開始報名

申請醫療防疫物資未果　徐榛蔚向中央喊話：儘速配發保障安全

以職災案例強化勞雇雙方職安意識　勞工局邀專家為台南製造業宣導

花蓮破千人確診...家庭感染造成孩童染疫比例高　籲家長落實防疫

老父走失！桃園女居家檢疫無法外出好急　警巡邏發現迅速尋獲

台南住宿式社福機構持續強化防疫　黃偉哲：守護長者健康

防疫及時雨！　台南善心人士捐贈快篩試劑保障消防人員執勤安全

梅雨鋒面影響　台南四大水庫進水量2天破千萬噸

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

騎單車畫台灣！縱管處結合「騎遊環台」　5條縱谷路線同步騎

大圳之路漫漫走　山海圳國家綠道健走活動開始報名

申請醫療防疫物資未果　徐榛蔚向中央喊話：儘速配發保障安全

以職災案例強化勞雇雙方職安意識　勞工局邀專家為台南製造業宣導

花蓮破千人確診...家庭感染造成孩童染疫比例高　籲家長落實防疫

老父走失！桃園女居家檢疫無法外出好急　警巡邏發現迅速尋獲

台南住宿式社福機構持續強化防疫　黃偉哲：守護長者健康

防疫及時雨！　台南善心人士捐贈快篩試劑保障消防人員執勤安全

梅雨鋒面影響　台南四大水庫進水量2天破千萬噸

柯市長是對的！中央政策一團亂　確診民眾孤苦無依

iPhone被偷要員工賠非頭一遭　順發開嗆：哪個通路無需賠償

空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！騎士與貨車擦撞倒地　無心跳命危

快訊／高市議會第3人！副議長陸淑美快篩陽　服務處今關閉清消

快篩劑卡關有解！　近6萬劑本周將全數放行

東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃

下樓收快遞！驚見「愛犬墜落」　超人媽衝上前接住...15秒驚悚影片曝

曾智希貸款20萬賣塔位　媽也上當「被話術」慘陪百萬

《大時代》陳彥廷確診！　急診排PCR見「護理師工作狀況」不忍：別浪費醫療量能

地方熱門新聞

梅雨台南四大水庫2天破千萬噸

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台南善心人士捐贈快篩試劑保

山海圳國家綠道健走活動開始報名

民眾控地籍重測毀損民宅地板

嘉義一家三口擠鐵皮屋　爸開輪椅載兒子上學

桃園市議員參選人　代領防疫關懷包服務

勞工局邀專家為台南製造業宣導

台南住宿式社福機構持續強化防疫

花蓮14歳以下孩童染疫高　籲家長落實居家防疫

桃園26處接種站這三天施打疫苗

老父走失！居檢女無法外出　警迅速尋獲

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

更多熱門

相關新聞

台南企業疑將染疫移工送往普通旅館居隔

台南企業疑將染疫移工送往普通旅館居隔

台南市中西區一家旅館，傳出有公司載著14名越南移工租2間房間，旅館業者指控該批移工疑有確診者，不依規定前往防疫旅館，反而送到一般旅館，讓他們除有染疫風險，也危及其他投宿旅客安全，台南市勞工局據報介入調查，仲介公司否認該批移工有染疫情事，表示係移工公司空間調整才暫時讓移工投宿旅社。

原住民職災千人率3.646　創歷史新低

原住民職災千人率3.646　創歷史新低

台南市勞工局提升移工照護技巧　

台南市勞工局提升移工照護技巧　

台南市勞工局5月職場ㄟ大小事講座登場

台南市勞工局5月職場ㄟ大小事講座登場

一頁式廣告賣低價快篩劑...警曝詐騙6大特徵

一頁式廣告賣低價快篩劑...警曝詐騙6大特徵

關鍵字：

職災勞雇職安勞工局宣導

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

鴻海「全面退出」群創董事會　群創早盤股價應聲重跌

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面