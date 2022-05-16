不想回辦公室上班　印度企業驚爆800名員工離職潮

▲公司要求員工返回辦公室上班，引發大規模離職潮。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度教育科技公司「WhiteHat Jr」今年3月發出內部通知信，要求各個城市遠距辦公的同仁，在一個月內返回辦公室上班。只不過這項政策顯然不被部分員工接受，在過去2個月這段期間，已有超過800名全職員工辭職。

綜合Inc42、India.com等外媒報導，這間公司今年3月18日透過電子郵件宣布結束為期2年的遠距辦公模式，要求所有員工在一個月內，返回孟買（Mumbai）、邦加羅爾（Bengaluru）、古爾岡（Gurugram）等各地辦公室上班。

只不過接下來卻出現大規模離職潮，包括銷售等部門在內，超過800名全職員工在過去兩個月請辭，原因正是不願回到辦公室。多名員工認為，接下來幾個月還會有更多人提出辭呈，只給一個月的時間進行搬遷根本不夠，而公司應該要提高薪資，因為要搬到生活成本高昂的城市。

對此公司已發聲明指出，作為重返工作崗位一環，大多數銷售部門員工被要求自4月18日起向孟買等辦事處報到，若有醫療及個人緊急狀況可列為例外，並依據需求提供搬遷協助，教師將持續遠距上班。