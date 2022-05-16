金正恩視察平壤藥局！民眾搶藥囤貨被嚇瘋　熬柳葉竟成抗疫解方

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自從4月底傳出大量不明原因發燒者、官方本月12日透露新冠肺炎疫情後，再次顯現出其國內嚴重落後的醫療水準與不健全的公衛體系。由於國內嚴重缺乏醫療藥物，使得民眾只能非法走私搶藥、囤貨；當局也只能勸導民眾服用傳統民俗療法的藥方、熬煮柳葉。

▲金正恩指責檢察單位無法強力執行黨所制定的醫藥品供給應政策。（圖／路透社）

北韓最高領導人金正恩日前親自前往平壤的藥局視察，指示藥物分配調度、下令藥局24小時開業備戰，同時動員軍醫協助藥局進行調度工作。

根據北韓官媒《朝中社》今（16）日上午報導，北韓昨（15）日通報新增39萬2920名發燒等新冠疑似症狀患者、新增8人死亡，從4月底疫情爆發至今共累計121萬3550人發燒、50人死亡，當局已治癒64萬8630人，目前還有56萬4860人尚在接受治療。

報導指出，金正恩15日召開朝鮮勞動黨中央委員會政治局非常會議，指令向各地方藥局配送國家所管理的預備醫藥品、命令所有藥局開業24小時，並指責中央檢察所長等司法、檢察單位無法強力執行黨所制定的醫藥品供給應政策。

在結束會議後，金正恩戴著口罩親自前往平壤大同江區域的藥局視察，檢視藥物販售供應實情以及價格變化等。

▲金正恩指責檢察單位無法強力執行黨所制定的醫藥品供給應政策。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》分析，其實北韓醫療水準嚴重落後、醫藥品不足等現象最早可歸因於1990年代「苦難的行軍」，乾旱、飢荒導致國家經濟面臨困境，社會主義制度下的無償治療制度就此崩解，即便各地廣設藥局，還是一樣嚴重缺乏醫療藥品，一般民眾甚至只能靠吸毒取代止痛藥，導致毒品非法走私現象猖獗。

因發展核武受到聯合國為首的國際社會實施制裁，導致北韓在進口醫療藥物的過程並不順利，當局只能喊口號「自力更生」，倚靠服用韓醫（即韓半島傳統醫學，北韓稱高麗醫學）藥方、民間療法當作基本治療手段，至於外國所研發的西藥，在北韓則毫無一套完整的製藥體系。

即便因新冠疫情導致發燒患者激增，北韓防疫當局只能勸導民眾服用韓醫藥方「敗毒散」，若出現咳嗽症狀則是吃蜂蜜、熬煮柳樹葉或《本草綱目》記載的忍冬（金銀花），突顯出北韓窘迫且惡劣的醫療條件。

北韓黨務機關報《勞動新聞》也在16日的報導中引述中國公衛專家的建議，詳細介紹出現疑似症狀後的隔離方針，包括居家隔離至少5天、最少10天期間與他人共處時須戴口罩，且不得共食。另外，報導也勸導民眾「切勿食用野生動物」。

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