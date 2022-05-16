　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

21歲女邀前男友到性愛小屋　玩變態遊戲虐殺還找新歡一起「浴血」

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州24歲女子恩萊特(Julia Enright)迷戀變態性愛遊戲，她傳訊邀約前男友布蘭登(Brandon Chicklis)到家中樹屋尋歡，然而其實是要滿足自己的嗜血慾望，殘忍把人殺害後棄屍高速公路旁。

警方2018年6月24日接到報案，21歲男子布蘭登被家人通報失蹤，一周後才在新罕布夏州與麻州交界處附近的Rindge鎮高速公路旁找到遺體，被人發現時身體已經嚴重腐爛，根據其通話紀錄追蹤到當年21歲女子恩萊特。

警方發現恩萊特雖然早就與布蘭登分手，但2人時常保持聯絡，事發當天邀請對方到樹屋中玩變態性愛遊戲，結果把人殺害，另外發現，在實驗室擔任抽血醫生的她其實十分嗜血，除了在家中找到大量動物屍體與內臟，還把血液收藏在小瓶罐中。

檢察官指控，恩萊特在布蘭登抵達前，便用防水布和毯子覆蓋地板，特別買了繩索和絞鍊，還傳簡訊給新男友林德(Lind)詢問要不要一起「血浴」，顯然早已計畫殺人。恩萊特雖然辯稱是因為遭性侵才會殺人，仍因二級謀殺罪被判終身監禁。同樣被指控的林德則不願意認罪，案件仍在審判中。

▼女引誘前男友到家尋歡，卻把人殺害。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園市王姓男子佯稱是女性內衣推銷員，向女大生騙填問券，隨後又騙自拍裸內衣、裸照照片給他，王竟以此脅迫需發生性行為，否則將散布影片，共有3名女子受害。（示意圖／取自免費圖庫pexels）
 

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
「快篩陽可給藥」後天上路　身分、流程一張圖看懂
南部大學第一槍！　成大急轉全面改遠距至期末結束
快訊／快篩實名制下週擬啟動第二輪
快訊／明起確診者同住家人「打3劑可0+7免隔離」
默沙東口服藥來了！　3萬5280人份今晚到貨
快訊／今增29死！　20多歲男7天病逝
快訊／本土+61697！　11縣市破千
快訊／今增29死！　本土+6萬1697例
LIVE／打三劑快篩陰將免居隔　陳時中最新說明
快訊／「右轉盲區」奪命　高雄女騎士遭爆頭亡
快訊／王美花驚傳摔傷！　緊急送台大急診
疫情衝擊補助來了！　最高可領10萬
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女綁架朋友「3個月大男嬰」假裝懷孕　男友感動當爸發現真相崩潰

收養4天牧羊犬抓狂咬人　3歲女童因為「不會說德語」被咬成重傷

結婚22年丈夫外遇！　保守人妻離婚變「Tinder慾女」約砲狂睡8男

餵狗一半突然「肌無力」倒地　女被猛犬咬脖爆血陳屍家中！

和失散女兒見面譜出亂倫情　男「8年生下2孩」大讚：性愛太美好

6年抱不到孫　爸媽怒告兒「精神傷害」討天價賠償金：不生就還錢

美智庫：俄可能已放棄包圍萬名烏軍　秘密動員成立新部隊

Omicron亞變種BA.4、BA.5入侵！新加坡首爆社區病例　已打3劑疫苗

21歲女邀前男友到性愛小屋　玩變態遊戲虐殺還找新歡一起「浴血」

北韓「6月前會很危險」！慘遇雙重打擊　金正恩迎上任後最大危機

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

美智庫：俄可能已放棄包圍萬名烏軍　秘密動員成立新部隊

Omicron亞變種BA.4、BA.5入侵！新加坡首爆社區病例　已打3劑疫苗

21歲女邀前男友到性愛小屋　玩變態遊戲虐殺還找新歡一起「浴血」

北韓「6月前會很危險」！慘遇雙重打擊　金正恩迎上任後最大危機

金正恩視察平壤藥局！民眾搶藥囤貨被嚇瘋　熬柳葉竟成抗疫解方

南加州教堂槍擊「槍手是台裔」　駐洛杉磯辦事處：1死5傷全為台僑

天有異象？南非3.5m「利齒巨怪」驚躺岸邊　網嚇瘋：事情大條了

不想回辦公室上班　印度企業驚爆800名員工離職潮

英家長不放心幼童打新冠疫苗　5至11歲接種率只有7％

收養4天牧羊犬抓狂咬人　3歲女童因為「不會說德語」被咬成重傷

鴻海退出群創董事會　群創澄清：郭董對提名給予肯定

不滿放沖天炮驅鳥燬2棵珍貴日本黑松　提告求償60萬敗訴

「拿刀在社區閒晃、棍棒破門」家人管不住　惡鄰被判強制搬家

喬帥退希臘男神奪今年首冠　放話將帶著自信參加法網

北市安城專案掃黑逮104人　搗竹聯、北聯、天道盟堂口

Riot新增公告　遊戲顯示Ping值與實際狀況不同...將提供詳細說明

大獎「總價值超過7000元」！寵愛媽咪投票倒數4天　就差你一票了

後天起「65歲以上快篩陽可給藥」　一張圖看懂「確診開藥流程」

台北電影節入圍公布！張孝全、柯震東搶影帝　《咒》蔡亘晏首戰影后

南部大學第一槍！成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場噴射母乳

南加州槍擊案　1死5傷全為台僑

南加州台灣教堂爆槍擊案　已1死5傷

芬蘭欲加入北約　總統曝普丁反應讓他驚訝

加州教堂爆發槍擊案！　多人中彈急送醫

他中樂透暴富下場超慘！妻離子散　出家後罹癌病逝

眾議院議長遭炎上　日網友曬薪資嘆

反攻！烏軍直搗俄邊境　興奮插旗畫面曝

俄烏陷膠著　印度媒體延續台灣熱

研究證實「孩子打電玩」會變聰明

亞速鋼鐵廠易地復工 繼續支援烏軍

普丁知道要輸了　前俄總理點出1跡象

北韓病歿恐破10萬！急向中國討物資

更多熱門

相關新聞

南加州槍擊案　1死5傷全為台僑

南加州槍擊案　1死5傷全為台僑

美國南加州一間教堂美西時間15日發生涉及台僑的槍擊案，地點在當地的退休老人社區附近。駐洛杉磯辦事處指出，1人當場死亡，受傷的5人有4人為重傷，這6人都是台灣僑民。

愛兒火警嗆死　雙親質疑這兩人涉案結果曝

愛兒火警嗆死　雙親質疑這兩人涉案結果曝

男感動當爸　發現小孩是女友綁架崩潰

男感動當爸　發現小孩是女友綁架崩潰

飯店房客600元小費　她見紙條：抱歉我染疫

飯店房客600元小費　她見紙條：抱歉我染疫

地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場噴射母乳

地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場噴射母乳

關鍵字：

殺人前男友Julia EnrightBrandon Chicklis北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

「新冠、感冒」咳嗽法大不同！醫2大關鍵教你分辨

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

律師揭「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面