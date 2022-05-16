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李根大尉住院中首發聲　堅持「打贏才回國」！盼烏政府幫他這件事

▲▼ 李根大尉接受烏克蘭媒體訪問。（圖／翻攝自The New Voice of Ukraine）

▲ 李根大尉接受烏克蘭媒體訪問。（圖／翻攝自The New Voice of Ukraine）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）遠赴烏克蘭參戰抗俄，14日傳出挺進敵區指揮任務中負傷，正在軍醫院治療。他日前接受當地媒體訪問，坦承先前也曾受傷住院，親口道出在前線作戰有多危險，但承諾會打到烏克蘭戰勝為止。由於他涉嫌違反南韓《護照法》擅自赴烏，恐怕受到懲罰，他也希望烏克蘭政府能夠對此提供協助。

根據《朝鮮日報》，李根在院中接受《新烏克蘭之聲》（nv.ua）訪問，報導於14日刊出，首先介紹他的經歷背景，並詢問他為烏克蘭而戰的原因、最大的困難和未來的計劃。

李根說明，「來到烏克蘭完全出於道德，我透過電視看到烏克蘭正在發生的事，無法相信俄羅斯竟侵略一個主權國家。身為前特種部隊隊員，我擁有能幫上烏軍的技術，若還袖手旁觀，那真的是一種罪惡。這就是我在這裡的原因。」

他也坦承，這並不是他參戰以來第一次受傷。俄軍集中攻擊基輔時，他在近郊城市伊爾平奮戰，擊退敵軍後向南移動途中又爆發交戰，過程中受傷，當時也曾送軍醫院治療，「我們在伊爾平中央公園和俄軍坦克、裝甲車及士兵對抗，接著向南前進，過程中負傷，不得不在軍醫院住院幾天。」

▲▼ 李根大尉與國際軍團喬治亞隊員。（圖／翻攝自The New Voice of Ukraine）

▲ 李根與國際軍團喬治亞隊員合照。（圖／翻攝自Korea Defense Blog）

至於最大的困難，李根坦言是寒冷的天氣和糧食短缺，「3月初抵達烏克蘭時非常寒冷，比韓國還冷，因此很難作戰。我們隊上有人出現失溫，必須安置他」，且他們早午晚餐都只能吃雞肉粥，不過很開心每次到基輔補給物資時，都能嚐到當地的料理。

他也說明烏克蘭士兵與國際軍團的關係，「我主要和烏克蘭特種部隊一起作戰。他們接受良好訓練，但文化差異很大。韓軍和美軍在事前擬定計畫上花費很多精力，烏軍則反而像是無懼的戰士，採取魯莽、直接對抗的方式。」

儘管回國後恐怕受到法律懲處，李根仍表示，「會打到烏克蘭勝利為止，問題是我的母國將我滯留烏克蘭視為違法。韓國法律太奇怪了，我若回國就會因為參戰在機場被捕」，因此希望烏克蘭政府未來能在法庭上伸出援手，也已經委任律師，「就算有被關進監獄的風險，我仍相信自己做的是正確的決定，很高興能和烏克蘭人一起努力。」

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