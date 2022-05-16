俄軍疑用磷彈　亞速鋼鐵廠「火雨狂炸」遍地閃出白光畫面曝

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭南部馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）是當地烏軍最後一處據點，幾周以來遭受俄羅斯包圍，集中轟炸。網路社交媒體15日流傳一段影片顯示，鋼鐵廠上空出現「白光、分散狀的爆裂火花」，落到地上後爆炸，畫面宛如「天降火雨」，但英國專家表示，這可能是磷彈或燃燒武器的襲擊。

▲一段影片顯示，烏克蘭港口城市馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal），遭大量燃燒彈襲擊，英國專家認為有可能是磷彈。（圖／路透，下同）

據英國《每日郵報》等報導，烏克蘭約600名士兵仍堅守於亞速鋼鐵廠，最近網路上曝光一段空拍影片顯示，一枚砲彈在廠區上空爆炸，散出大量火花，看起來宛如爆竹鞭炮，然而這些火花不僅發出白光，落地後還會爆炸燃燒，而接著數枚相同砲彈如「火雨」傾瀉而下，造成鋼鐵廠屋頂與地面燃起數以百計的火光。

烏克蘭《基輔獨立報》軍事記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）在推特發文表示，這段畫面宛如「死亡之雨」，顯示了俄軍發射了裝有鋁熱劑的9M22S燃燒彈藥。馬力波官員安德里尤先科（Petr Andryushchenko）表示，過去俄軍就曾向亞速鋼鐵廠投下9M22S火箭彈和磷彈，燃燒溫度超過攝氏2000度，要阻止火勢幾乎是不可能的。

對於外界推測俄軍使用磷彈或燃燒彈的疑慮，俄羅斯軍方至今並無回應，烏克蘭武裝部隊也未做出明確指控。國際法禁止於人口稠密平民區使用白磷彈，但可用於空曠地區以掩護部隊。

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