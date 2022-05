女綁架朋友「3個月大男嬰」假裝懷孕　男友感動當爸發現真相崩潰

▲女子為了向男友騙婚,竟然綁架男嬰。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國加州聖荷西市3個月大男嬰布蘭登(Brandon Cuellar)上月在家中遭人搶走,警方調查發現,43歲女子葉塞尼亞(Yesenia Guadalupe Ramirez)在犯案前便向男友謊稱自己懷孕,為了挽救與對方的感情竟然不惜綁架別人小孩。

男嬰布蘭登上月和奶奶外出購物返家,奶奶忙著把車上物品卸貨時,突然遭人擄走。男友馬奎茲(Francisco Marquez)表示,他完全沒想到,自己抱在懷中以為是親生骨肉的孩子,竟然就是布蘭登,「我以為他是我的孩子,看到新聞完全嚇壞了,所以我主動打電話報警」。

馬奎茲告訴警方,葉塞尼亞告訴他,自己獨自生下了他們的兒子,他起初不相信,結果對方把小孩的照片傳給他,後來還帶著孩子出現在他面前,「我抱著他,陪伴他睡覺,我們一起養育他」,還把男嬰命名為安吉爾(Angel Marquez Ramirez)帶去受洗,沒想到後來發現全部都是謊言。

男嬰真正的母親卡羅琳娜(Carolina Ayala)指控,她懷孕時在教會結識葉塞尼亞,現在回想起來對方一直刻意接近她,應該早就圖謀腹中胎兒。葉塞尼亞與協助綁架的28歲男子荷西(Jose Roman Portillo)被控綁架14歲以下兒童與入室竊盜罪,目前被關押中不得保釋。

** Kidnapping Incident**



Officers are currently working this incident. The male you see in these images captured from a surveillance camera entered a residence in the 1000 block of Elm St.



He left with a 3 month old baby. The family does not recognize this suspect. pic.twitter.com/BJ0R44JOP2