戰時動員不宜徵用高鐵？　立法院法制局：步兵通過車門會卡卡

▲戰時該不該徵用高鐵引發討論。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院法制局近日針對高鐵受否該納入軍事運輸管制研究，報告指出，高鐵在戰時不宜被徵用，其中一項原因為步兵的背包體積太大，在通過高鐵車廂門時「卡卡的」，引發各界討論，民進黨立委鄭運鵬則批評，「如果法制局這麼想當第114位立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？」

為強化後備戰力，國防部日前預告修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，內容包括國軍各單位鐵路運輸需求，而台灣高速鐵路股份有限公司配合軍事運輸納入管制，負責高速鐵路運輸輸具整備作業。

法制局認為，高鐵作為軍事運輸的缺點是只能運送兵員與個裝，觀之先前高鐵運兵新聞中，外界發現由於步兵的背包體積太大，在通過高鐵車廂門時「卡卡的」，雖然單兵個裝，甚至是步槍、火箭筒、迫砲等等，都可以分拆由高鐵運送，但是戰甲車、火砲等卻必須「上鐵皮」，這是高鐵無法勝任的。

另外，法制局提到，由於台澎防衛作戰預警時間短， 高鐵運行之高架路軌、供電網 及通訊等基礎設施在戰時遭受敵軍炮火攻擊破壞下要搶修並恢復 難度極高。有論者謂，台灣高鐵已是一家上市公司，在全球化浪潮下，經營者為了生存，有其所必須採行的措施，動員體制不宜過於干涉；若因過度介入損及業者經營績效，導致企業倒閉，喪失物力動員供應來源，其結果將得不償失。

鄭運鵬說，立法院的法制局三不五時就會來湊時事熱鬧，但是根據「立法院組織法第20條」，明訂法制局的功能：一、關於立法政策之研究、分析、評估及諮詢事項。二、關於法律案之研究、分析、評估及諮詢事項。三、關於外國立法例及制度之研究、編譯及整理事項。四、關於法學之研究事項。五、其他有關法制諮詢事項。也就是除了立法政策、法律相關研究外，就是法制資訊事項。

鄭運鵬強調，立法院的運作以立法委員為主體，立法院內機關都是輔佐議事運作、協助議事研究和執行院內行政需要，立法院內的文職機關絕對不能凌駕所有立委的問政，成為第114席立委。