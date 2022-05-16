國民黨鎖定徐志榮選苗栗縣長？　鍾東錦發聲了「這是對他不義」

▲國民黨立委徐志榮。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

被視為藍營大票倉的苗栗縣，民進黨已於4月提名行政院顧問徐定楨參選縣長，相較之下，國民黨人選仍未明朗。有傳言指出，國民黨已鎖定立委徐志榮，但有意挑戰大位的議長鍾東錦表示，徐志榮因為個人生涯規劃，已數度表態婉拒提名，若仍有人蓄意為之，那是對支持者不仁，「對徐委員不義」。

對於近來有關國民黨主席朱立倫屬意徐志榮出馬角逐苗栗縣長的動作傳聞，鍾東錦透過臉書指出，中央看不清的，地方看得最清楚，徐志榮是本黨優秀同志，提名壓力不該由他承擔，徐志榮數十年辛勤耕耘，大家有目共睹，苗栗山城的每一塊土地，都留有他踩踏過的痕跡。然而近日媒體報導本黨中央將要提名的事情，讓他背負了不少壓力，甚至有支持者對徐志榮有著許多的不諒解。

鍾東錦表示，他懇求各位鄉親放下對徐志榮的誤解，「因為提名不是徐委員自己爭取，而是中央政策混沌不明」，在守衛苗栗的第一線上，名列榜上的，都有袍澤之情，不要因為台北的一紙軍令，就動搖了團結勝選的使命。

鍾東錦強調，大家應該力挺徐志榮的決定，甚至要思考徐志榮在面對人生重要抉擇時，是攻頂大位，還是瀟灑讓賢，這是何等困難的選擇？而徐志榮數度婉拒，已為他的無爭與坦然，留下最好的註解，希望能找回對彼此的信任，也讓支持者相信，苗栗的國民黨正在改變。