　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨鎖定徐志榮選苗栗縣長？　鍾東錦發聲了「這是對他不義」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組 立委林德福 徐志榮 高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐志榮。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

被視為藍營大票倉的苗栗縣，民進黨已於4月提名行政院顧問徐定楨參選縣長，相較之下，國民黨人選仍未明朗。有傳言指出，國民黨已鎖定立委徐志榮，但有意挑戰大位的議長鍾東錦表示，徐志榮因為個人生涯規劃，已數度表態婉拒提名，若仍有人蓄意為之，那是對支持者不仁，「對徐委員不義」。

對於近來有關國民黨主席朱立倫屬意徐志榮出馬角逐苗栗縣長的動作傳聞，鍾東錦透過臉書指出，中央看不清的，地方看得最清楚，徐志榮是本黨優秀同志，提名壓力不該由他承擔，徐志榮數十年辛勤耕耘，大家有目共睹，苗栗山城的每一塊土地，都留有他踩踏過的痕跡。然而近日媒體報導本黨中央將要提名的事情，讓他背負了不少壓力，甚至有支持者對徐志榮有著許多的不諒解。

鍾東錦表示，他懇求各位鄉親放下對徐志榮的誤解，「因為提名不是徐委員自己爭取，而是中央政策混沌不明」，在守衛苗栗的第一線上，名列榜上的，都有袍澤之情，不要因為台北的一紙軍令，就動搖了團結勝選的使命。

鍾東錦強調，大家應該力挺徐志榮的決定，甚至要思考徐志榮在面對人生重要抉擇時，是攻頂大位，還是瀟灑讓賢，這是何等困難的選擇？而徐志榮數度婉拒，已為他的無爭與坦然，留下最好的註解，希望能找回對彼此的信任，也讓支持者相信，苗栗的國民黨正在改變。

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
快訊／白車「上半身被削掉」！　25歲男駕駛慘死
台中10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐　9確診喉嚨痛炸：誰說跟感冒一樣
快訊／《一家團圓》伊正快篩陽！　悄冒2症狀：難以一時察覺
離婚率最高在這縣市！律師「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻
美國「台灣教堂」槍擊至少1死5傷！　亞裔槍手被捕
41歲莊智淵超猛！　獲6年來首座國際賽冠軍
快訊／貨車違停買檳榔　男騎士閃不過猛撞後車斗慘死
打3劑篩陰免居隔！　前台大醫：不得不的方向「只擔心1件事」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情燒進立法院！費鴻泰PCR確診、黃國書快篩陽　累計11名立委染疫

國民黨鎖定徐志榮選苗栗縣長？　鍾東錦發聲了「這是對他不義」

中共培訓台灣網紅對我統戰　陳明通：相關主管部門處理

王必勝稱「雙北叫不動醫院」！陳其邁：天天開會自然有默契

淋雨排快篩遭側翼諷「乞丐」！楊寶楨氣轟：不就是拜綠營所賜

2歲童高燒42.4℃「沒病床」　他批：陳時中才說空床率50%

美女刺客「快篩陽性」剩46公斤！走路到醫院「全身骨頭快被拆了」

3＋4居隔鬆綁！柯文哲「訴諸道德」：80％人會服從　不聽話被逮就開罰

黃國書「我快篩陽應該確診了」　啟動居隔、立院質詢改為線上

馮世寬巧遇柯文哲「以為他今天不會來」　替北市防疫打120分

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

孫淡妃絕美白紗嫁10年前摯愛！　PSY獻唱祝歌「老公秀超猛舞技」

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

疫情燒進立法院！費鴻泰PCR確診、黃國書快篩陽　累計11名立委染疫

國民黨鎖定徐志榮選苗栗縣長？　鍾東錦發聲了「這是對他不義」

中共培訓台灣網紅對我統戰　陳明通：相關主管部門處理

王必勝稱「雙北叫不動醫院」！陳其邁：天天開會自然有默契

淋雨排快篩遭側翼諷「乞丐」！楊寶楨氣轟：不就是拜綠營所賜

2歲童高燒42.4℃「沒病床」　他批：陳時中才說空床率50%

美女刺客「快篩陽性」剩46公斤！走路到醫院「全身骨頭快被拆了」

3＋4居隔鬆綁！柯文哲「訴諸道德」：80％人會服從　不聽話被逮就開罰

黃國書「我快篩陽應該確診了」　啟動居隔、立院質詢改為線上

馮世寬巧遇柯文哲「以為他今天不會來」　替北市防疫打120分

北京本土新增54例　12個區今起連三天核酸篩查

老父走失！桃園女居家檢疫無法外出好急　警巡邏發現迅速尋獲

台南住宿式社福機構持續強化防疫　黃偉哲：守護長者健康

陽岱鋼連兩天貢獻長打！9局敲逆轉安率隊拿下隊史首勝

疫情燒進立法院！費鴻泰PCR確診、黃國書快篩陽　累計11名立委染疫

雲林今年確診人數累計6607例　這項數字「0」拿下防疫模範生

快訊／獨行俠挺進西區冠軍賽！狂勝太陽33分　唐西奇3節轟35分

租客在車位燒炭！　害藝文特區千萬宅慘成「輕事故屋」

超過5成出版社不想辦⋯台北國際書展續辦惹議　立委批：說話要負責

烏克蘭反攻號角響起！首支部隊直搗俄邊境　興奮插旗畫面曝光

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

政治熱門新聞

蘇貞昌同意鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

王必勝稱雙北叫不動醫院！陳其邁回應了

3＋4居隔鬆綁！柯文哲：訴諸道德

淋雨排快篩遭諷乞丐！楊寶楨：心不痛嗎

2歲童高燒42.4℃「沒病床」　他批：陳時中才說空床率50%

美女刺客「快篩陽」剩46公斤！喘到走不動

中正紀念堂車來速17日上線

第4劑疫苗將開打　雙北市民看這裡

替北市防疫打120分　馮世寬巧遇柯文哲

中央緊急與地方討論防疫措施　柯文哲給出四點建議

點名2類人快篩陽免PCR　黃珊珊：自主管理

淋雨排隊被嗆「信義區の快篩乞丐」！

莊人祥居隔高嘉瑜PO一句話　網喊「太誠實」她刪文了

柯：北北基桃確診數被PCR量能限制

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

婦生5胎　婆婆「不准吃避孕藥」

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面