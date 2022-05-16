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飯店房客激賞600元小費　她驚見退房紙條：「害妳確診很抱歉」

▲▼葛菈打掃飯店房間時意外收到20美元小費與一張紙條。（圖／翻攝自TikTok@guerasworld）

▲葛菈打掃飯店房間時意外收到20美元小費與一張紙條。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／綜合報導

一名來自美國的飯店女員工葛菈（Guera），最近在負責防務清潔工作時，竟然意外收到房客離開前留下的小費20美元（近新台幣596元），同時還附上一張紙條。不過葛菈在看完紙條內容後卻頓時語塞，因為房客透露，他其實是新冠肺炎確診者，「如果害妳生病，我很抱歉。」

根據外媒《The Daily Dot》，葛菈在社群媒體TikTok上透過一支數秒鐘的影片透露，在她負責飯店防務清潔時，無意間收到一張來自房客留下的紙條，同時還包括20美元的小費，然而該張紙條卻寫道，「我感染了新冠病毒，所以請您謹慎地對房間進行消毒，如果您因此生病了，我感到很抱歉，我已經盡力了。」

該支短影音創下18萬2500的瀏覽數、3538個愛心、104則留言。

@guerasworld

Lol yikes

♬ original sound - Güera

葛菈在底下留言分享收到這筆小費的心境變化，「其實我可以選擇放棄打掃房間，但是我想要拿到20美元。因為我已經接種2劑疫苗，還曾經得過新冠肺炎，所以我認為一切都會好起來。」

對於確診的飯店房客留下小費、字條透露自己確診一事，激起兩派網友論戰。一些網友認為這名房客主動透露自己的確診訊息，其實算是相當友好的姿態，因為其實葛菈在擔任房務清潔工作時接觸那麼多人，他們也可能感染新冠病毒，只是他們不願透露自己的健康狀態。

「95%以上的人才不會主動透露」、「也許他們選擇主動告知，是因為他們格外謹慎」。

也有另一派網友認為，只給20美元小費，似乎是太便宜行事，「如果你知道你生病了，選擇待在家其實並不難」、「只給20美元真的太少了」；不過也有網友表示，「至少他有給小費，妳這忘恩負義之人」。

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