地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場掏奶「噴射母乳」攻擊！荒唐影片瘋傳

▲ 美國一名媽媽搶不到車位竟暴怒噴母乳。(圖/翻攝自Reddit)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國華盛頓發生一起離譜事件,一名婦女在停車場和一名男性駕駛因車位起衝突,一氣之下竟當場從衣服中掏出巨乳,朝著對方車窗噴射母乳攻擊,令駕駛當場傻眼,影片在網路上曝光後引起討論。

With the shortage of #babyformula going on, #Karen decided to squirt Her Breast Milk On Guy's Car is this DISGUSTING? Or ok since it’s “Breast Milk” via @weseeyoukaren pic.twitter.com/jh4umkiE4K