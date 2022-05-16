地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場掏奶「噴射母乳」攻擊！荒唐影片瘋傳

▲ 美國一名媽媽搶不到車位竟暴怒噴母乳。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓發生一起離譜事件，一名婦女在停車場和一名男性駕駛因車位起衝突，一氣之下竟當場從衣服中掏出巨乳，朝著對方車窗噴射母乳攻擊，令駕駛當場傻眼，影片在網路上曝光後引起討論。

With the shortage of #babyformula going on, #Karen decided to squirt Her Breast Milk On Guy's Car is this DISGUSTING? Or ok since it’s “Breast Milk” via @weseeyoukaren pic.twitter.com/jh4umkiE4K — weseeyoukaren (@weseeyoukaren) May 14, 2022

這段約19秒的影片中可見，這名年約40、50歲的婦女穿著紅色上衣，和拍攝影片的男性激烈爭辯中，女子竟將手伸入自己的胸口，當場掏出右邊乳房，對著男子的紅色車子車窗一陣擠壓，還對男子強調，「這其實是母乳」。

原來這名女子認為停車位是她先找到，卻被這名男子捷足先登，氣得下車和對方理論，大罵對方插隊。男子也拿出手機記錄過程，沒想到車子會遭受「母乳攻擊」，馬上拍下她的車牌號碼，揚言告她公然猥褻，但她仍堅稱噴母乳並不是猥褻。

這段影片在社群媒體及網路論壇Reddit引發討論，網友紛紛留言表示，「看看現在的奶粉荒，她提升那輛車的價值」、「與其這麼做不如把母乳捐出去」、「這就跟對別人吐口水一樣，那也是體液，她有可能帶有疾病」、「她看起來有40、50歲了，居然還有母乳」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》