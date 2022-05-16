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駕訓班驚見超辣女教練…「超緊迷你裙」美腿炸出　男學員：不練了

駕訓班驚見超辣女教練…「超緊身迷你裙」美腿炸出　男學員凍未條：不練了

▲駕訓班驚見超辣女教練。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

一個人到底是幹什麽工作的？大致從談吐和工作服飾等等，就能看出個大概，這似乎在當下已經成為一種哲學，然而隨著網路發達方便了人們的生活，也讓不少職業服裝發生變化，逐漸讓人開始看不清所以然。大陸廣州一名男子近日報名駕訓班，不料女教練一上車，竟穿著超短迷你裙，露出白皙美腿，讓他崩潰直呼「不練了」。

綜合陸媒報導，該名男子30多歲，為了工作需要，當前的主要任務就是學駕駛，以後利用駕駛技術也可以賺錢，再說開車技術早已成為了人們的必備技能之一，因此取得駕照非常有必要。事發當天，男子在駕校的車上等教練，突然一位女子打開車門，一屁股坐在副駕駛上，但對方穿著緊身迷你裙，讓他當場傻眼。

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根據影片，從女子脖子上的工作證可以看出，她是駕訓班聘請的正牌教練；男子一看女教練穿著，轉頭就下車，隨後只撂下一句「你穿這樣，是不是不想讓我過？」對此，女教練先是一頭霧水，無奈反問「啊？什麽意思？」過了好一陣子後，她才開始審視男學員的話，接著關注自己的穿著打扮。

影片曝光後，網友打趣留言「也說不定這是駕校的統一著裝，女子在開車方面肯定有自己過硬的技術，要不怎麽會成為教練呢？」、「類似這樣的太多了，邊教授駕駛技術，邊利用閑暇時間直播招生，這已經是不少駕校女教練的業余工作」。

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