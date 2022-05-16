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日眾議院議長「月薪只有100萬」遭炎上　日人PO薪資：根本存不了錢

日本眾議院議長怨「月薪只有1百萬」遭炎上　網曬薪資嘆：上班族根本存不了錢

▲日本眾議院議長細田博之因「月薪只有100萬」的言論遭到輿論砲轟。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本自民黨籍眾議院議長細田博之日前在會議上稱自己「每月只有1百萬日圓（約新台幣23萬元）」的薪資，還拿上市公司的社長薪資來比較，立刻掀起日本輿論譁然，眼見遭國民「炎上」的細田博之，最後也為此出面致歉。

據日本《富士電視台》報導，細田博之在某場自民黨議員會議上表示，自己雖為眾議院議長，但每月月薪「只有」1百萬日圓，並以上市公司社長都有1億日圓（新台幣2,300萬元）來比較，建議「給月薪不到1百萬日圓的議員加薪」。此番言論曝光後，立刻引起日本政壇和輿論譁然。

在野黨紛紛指責細田博之不知民間疾苦，其中日本立憲民主黨政調會長小川淳表示：「當下人民生活窘迫還這樣發言，極度不合適，我對此表示抗議。」日本維新會國對委員長遠藤敬則說：「怎能說這種話？現在物價、能源價格都高漲，工資多少不是議員說了算，他完全不理解一般民眾的心情。」

細田博之在自家會議上的言論被踢爆並炎上後，於12日晚間在議長公邸會見各黨代表，並為其言論道歉，表示未來會謹言慎行。日本厚生勞動省今年公布的薪資統計調查，指出日本1月份勞工平均薪資為27萬4,172日圓（約新台幣63,225圓），為11個月來最大的增幅，但先前就有日本網友在推特指出，其20萬日圓的月薪扣稅後僅實拿13萬日圓（約台幣3.2萬元），直言很難存到錢。

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