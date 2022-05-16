俄烏戰爭陷僵持　印度媒體「延續台灣熱」：台對印國防有間接影響

▲隨著烏克蘭戰事陷入膠著，印度媒體對台灣局勢的關切再次升高。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯與烏克蘭的戰事陷入膠著，印度媒體也延續了對台灣安全局勢的關注熱度，近來不但報導中國對台灣空域的侵擾，也引述學者呼籲印度加強與台灣合作。

俄烏戰火引發「今日烏克蘭、明日台灣」的聯想，印度媒體早在俄羅斯入侵烏克蘭之初，就已報導台灣面對強大中國威脅的處境。隨著烏克蘭戰事的膠著，印媒對台灣局勢的關切也再次升高。

印度時報（Times of India）6日刊出對遠景基金會執行長賴怡忠的專訪，探討烏克蘭戰事對全球的影響、中國利用烏克蘭危機侵台的可能性，以及台灣與印度的合作前景。

賴怡忠在受訪時說，俄羅斯在烏克蘭陷入困境，讓外界重新評估了中國人民解放軍攻台的能力，尤其是兩地還隔著一條海峽。此外，烏克蘭戰火讓台灣人開始認真思考中共攻台的可能性，也激起台灣人提升國防能力的決心。

在安全合作方面，賴怡忠表示，台灣與印度可加強在情報交換、科技及供應鏈等領域的交流。他也呼籲印度把在四方安全對話（QUAD）中的參與度，擴大至軍事領域，而台灣也願為海事安全貢獻己力。

印度TV9電視台自5月以來，播出多則有關台灣的新聞，內容涵蓋中國軍機騷擾台灣防空識別區（ADIZ）、台灣空軍起飛攔截監控，蔡英文總統表達捍衛台灣主權決心，以及美國協助遏阻中國擴張等。

其中一則新聞讚揚台灣勇敢回應了中國挑釁，同時也引述學者表示，台北應與北京對話，避免戰爭。

TV9電視台目前正尋求派遣記者赴台實地採訪。

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另一家電視台WION，13日也播報新聞，稱衛星畫面顯示中國在新疆沙漠對一座仿製的台灣海軍基地進行了飛彈攻擊演練。女主播說，這意味著中國有意發動戰爭，呼籲美國及東南亞國家協會（ASEAN）等民主國家正視中國擴張野心。

這則新聞報導在YouTube上累積了53萬的瀏覽次數。

印度媒體近年來對台灣關注度的提升，始於2020年印度與中國爆發邊界衝突之後。由於同樣面對來自中國的威脅，印度民眾對台灣的處境感同身受，也對台灣人以小抗大的勇氣印象深刻。

印度地緣政治與戰略專家謝蘭尼（Brahma Chellaney）今年1月曾發表文章，稱台灣牽制著中國的部分兵力，對印度的國防有著間接影響，「如果中國重新殖民（recolonise）了台灣，印度的安全將面臨更大的壓力。」

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