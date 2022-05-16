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維持量能！打3劑快篩陰要改0+7　專家曝「1方法」才有意義

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,連身防護衣,隔離衣,兔寶寶裝。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師認為，把新冠肺炎從第五類傳染病降到第四類，才能全面改善量能緊繃問題。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已逼近單日7萬例，行政院院長蘇貞昌拍板「打三劑快篩陰免隔離」政策，中央流行疫情指揮中心預計最快今下午公布實施。但國內專家認為，持續鬆綁管制非走向共存根本之道，最能徹底解決問題的方式是直接把新冠肺炎「從第五類傳染病降到第四類」，因新冠致死率與流感重症差不多，以流感重症去看待和處理即可。

這波本土疫情已經延燒超過一個月，每天上萬例確診，即便已經實施輕症和無症狀者居家照護，民眾仍塞爆急診要做PCR，採檢人潮加上醫院原本該有的醫療服務，讓第一線醫護大喊吃不消。為保存醫療量能，逐漸邁向與病毒共存，蘇貞昌快速拍板打滿三劑且快篩陰性免隔離措施，確診接觸者有望改採0+7低度管制。

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對此，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬認為，此舉不一定有效紓緩醫療負荷，把新冠肺炎從第五類傳染病降到第四類，才是釜底抽薪的辦法。

黃高彬說，現在新冠致死率與流感重症差不多，持續實施居家照護3+4，等於沒有鬆綁，改成0+7，7天當中仍有管制措施，尤其部份民眾在自主管理期間不一定會遵守規定，所以無論3+4或0+7，都無法解決問題，只要法令仍限制確診者居所、行動，醫院醫療與地方衛生局行政壓力就無法解決。

至於醫院是否PCR量能滿載，黃高彬認為，滿載不滿載沒有那麼重要，只要新冠肺炎從第五類降到第四類，以流感重症去對待，不用每個有疑慮的病患都做PCR，醫療量能就不會超載。

雙北喊持續向中央喊話「全面快篩陽性視同確診」，黃高彬表示贊同。他說，只要有新冠症狀，快篩陽性後再經醫師認定，可視為確診。但他提醒，現在實施親屬代領藥物會有衍伸問題，以前醫師、藥師確認是患者本人才可以給處方、給藥，改由親屬代取，患者服用後死亡，責任歸屬恐難釐清，「如此醫師會敢開藥嗎？」

指揮中心指揮官陳時中日前透露疫情高峰在5、6月後趨緩，7月有望改列第四類傳染病，黃高彬直言，等到7月，醫院量能都崩盤，降到第四類隨時都可以做，「不過只要拍板降到第四類，指揮中心應該也就解散了。」

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