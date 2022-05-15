愛妻被變態男鄰居「強抱+摸下體」！他氣炸尋仇　亂刀砍對方

▲男子因為不滿愛妻遭到隔壁鄰居猥褻，因此持刀尋仇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

印尼東南蘇拉威西省一名38歲男子日前因不滿男鄰居對自己的妻子上下其手，不但強抱女方，甚至還伸手觸碰下體猥褻，讓他氣得找上鄰居。兩人隨後發生爭執，男子直接拿出身上的帕朗刀，用力地往對方身上砍去，現場一片混亂，而動手性騷擾的鄰居則是手肘被砍傷。

根據《中國報》報導，砍人的38歲男子日前發現，自己的男鄰居竟然私下騷擾愛妻，不但強行抱著女方，還伸手非禮她的下體，氣得他忍無可忍。該名男子某天帶著一把帕朗刀去務農，在結束農務返家時，偶然看到該名男鄰居正在與朋友一起喝酒，一氣之下，便衝上前去挑釁。

該名男子告訴男鄰居的友人稱，「這傢伙抱著我的妻子，還伸手摸她下體，我今天要他好看，你們誰敢插手，我也會把你們撕成碎片！」男鄰居自知理虧，連忙向男子道歉，但反而再度惹怒對方。

男子隨即取出務農時使用的帕朗刀，揮向男鄰居的脖子，所幸對方反應及時，馬上躲開，不過手肘卻也因此被砍傷。兩人隨後也扭打在一起，直到警方到場，才平息這場紛爭。

帕朗刀又稱巴冷刀，是印尼、馬來西亞等國家的傳統工具，擁有多功能用途。由於東南亞國家槍枝管制嚴格，因此帕朗刀也被當地的地下幫派與強盜當作主要武器。

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